Футбол
РИА НовостиРэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
Музыкант и продюсер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, официально стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, сообщается в пресс-релизе команды.
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В России может появиться единая платежка по ЖКУ
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В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
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В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы.
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Назвали дату появления премиального кроссовера Exeed TXL в России
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ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»
Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
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Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления
Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о резких скачках атмосферного давления, передает "Интерфакс".
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Задержан еще один фигурант «московского дела»
Правоохранительные органы задержали нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, сообщила проекту «ОВД-Инфо» жена задержанного Мария Мыльникова.
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Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
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Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье
Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
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