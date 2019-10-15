Футбол
Московский КомсомолецРэпер Баста купил футбольный клуб СКА из Ростова
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) купил футбольный клуб СКА из Ростова-на Дону, сообщается на странице клуба в «Вконтакте». Баста погасил долги клуба и направил около 10 млн рублей на его развитие.
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Шоу-бизнес
Наргиз после ухода от Фадеева примкнула к молодому композитору
Московский Комсомолец 13 октября в 11:21
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.
Народные новости 05:58
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия
Студент керченского университета подрался с преподавателем
Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Происшествия
Бастрыкин поручил расследовать убийство спортсмена в Красноярске
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после смерти спортсмена в Красноярске.
РЕН ТВ вчера в 11:10
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Гаджеты
Verbatim выпустила разветвители и адаптеры к USB-C
Например, наиболее универсальный разветвитель Verbatim содержит три разъема USB 3.0, разъем USB-C для зарядки, HDMI для подключения к 4K HDMI дисплеям сверхвысокой четкости, Gigabit Ethernet для подключения к проводным сетям, разъемы для чтения SD и microSD-карт или передачи файлов с и на них.
IT-World 05:12
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Происшествия
Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах
Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах В Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузценке и Краснодаре проходят обыски у сторонников политика Алексея Навального, сообщает "ОВД-Инфо".
Медиазона 01:21
Армия и оружие
NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
Политика
Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж
Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:34
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Финансы
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд
Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
ТАСС вчера в 07:02
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Общество
Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье
Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Интерфакс 07:45
Общество
Урбанистика по-тульски. Депутат-единоросс открыл сушилку для белья
Депутат тульской городской Думы Олег Погорелов презентовал жителям многоэтажек на улице Кутузова сушилку для белья.
Фонтанка.Ру 06:00
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика
В Германии посчитали убытки от антироссийских санкций
Еще в декабре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что у Европейского союза нет оснований для отмены или смягчения антироссийских санкций.
Капитал страны вчера в 06:50
Армия и оружие
Эрдоган пообещал полностью искоренить терроризм на севере Сирии
Ранее МИД Китая призвал Турцию прекратить операцию в Сирии. По мнению китайских дипломатов, международные вопросы нельзя решать силой.
Вести.Ru 06:44
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Происшествия
В Новосибирске таксист выкинул женщину с двухлетним ребенком из машины
В отношении таксиста, который выкинул мать с двухлетним ребенком из салона авто полиция Новосибирска возбудила административное дело о побоях.
Вечерний курьер 01:31
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.
Российская газета 06:26
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41
Армия и оружие
Легкий и смертоносный: ВМФ России получит асимметричное преимущество
По мнению эксперта, Россия все больше внимания уделяет развертыванию легких, но при этом тяжеловооруженных кораблей.
Российская газета 04:56
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без госномеров
Российские водители не смогут ездить на новых автомобилях без госномеров.
ФАН 06:50