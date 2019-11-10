Футбол

Нева СпортНева СпортРэпер Баста купил ростовскому СКА новый автобус

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, купил ростовскому СКА новый автобус. «Перед матчем СКА — «Волгарь» на стадионе ростовским «армейцам» вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого в социальных сетях выбрали болельщики», — гласит Twitter ростовского клуба.
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Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». С октября 2019 года - владелец футбольного клуба СКА.
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