Футбол
Нева СпортРэпер Баста купил ростовскому СКА новый автобус
Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, купил ростовскому СКА новый автобус. «Перед матчем СКА — «Волгарь» на стадионе ростовским «армейцам» вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого в социальных сетях выбрали болельщики», — гласит Twitter ростовского клуба.
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Новый владелец ФК «СКА Ростов» планирует построить стадион и открыть спортивную школу
Панорама Ростова-на-Дону09:53
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