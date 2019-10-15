Музыкальный исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, официально стал владельцем профессионального футбольного клуба из Ростова СКА. Сообщается, что музыкант закрыл долговые обязательства клуба и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие команды.

Политика Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Происшествия В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.

Экономика Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Политика В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву Гражданку России Анну Богачеву, задержанную в Белоруссии по запросу Соединенных Штатов, освободили.

Футбол УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Здоровье С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.

Армия и оружие Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.

Политика Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.

Космос Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел вчера мимо Земли Еще один день и еще одна космическая скала размером с пирамиду пролетела мимо Земли.

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Здоровье В Севастополе станет больше поликлиник Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин подтверждает: первичное звено — самое слабое на сегодняшний момент в системе регионального здравоохранения.

Армия и оружие Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Футбол Полиция проводит обыск в штабе Болгарского футбольного союза Полиция заблокировала территорию комплекса, никто из сотрудников не может её покинуть.

Общество В России стали чаще насиловать детей В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.

Здоровье Глава Дагестана принял участие в заседании по реализации нацпроектов Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Политика В ОБСЕ заявили о росте числа обстрелов в Донбассе Специальный представитель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил об увеличении числа обстрелов по линии соприкосновения двух сторон в Донбассе.