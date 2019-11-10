Футбол
Sport24.ruБаста подарил ростовскому СКА новый автобус
Популярный российский музыкант и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом Баста), недавно ставший владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей команде новый автобус.
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Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
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Жертва историка Соколова погибла от огнестрельного ранения
Выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, которую убил историк и военный реконструктор Олег Соколов, была застрелена 7 ноября, сообщил источник в следственных органах.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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В МИДе прокомментировали невыдачу виз США «Спартаку»
Невыдача американских виз футболистам «Спартака» — пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Хоккей
Чехия — Россия 1:0 (2-й перерыв)
Юниорская сборная России обыграла Чехию в 1/2 финала Мирового кубка вызова (4:0). Дублем отметился Федор Свечков, а также по шайбе забросили Данила Юров и Даниил Лазутин.
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«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
Футбол
Вилков не назначил два пенальти в ворота «Уфы»! Что происходит?!
Происшествия
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Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Общество
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Разработчик Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.
Политика
Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Общество
Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов, который назвал русский язык "убогим и клоачным", прокомментировал решение университетской комиссии ученого совета по академической этике.
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СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
Политика
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Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
Армия и оружие
Украинские ВМС испытали возле Одессы американские катера
Как сообщает телеканал «RТ», Украина провела испытания полученных от США катеров типа «Island».
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
Происшествия
В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели рабочего в траншее
Происшествия
Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ увезли из больницы на допрос
Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней выпускницы университета Анастасии Ещенко, увезли из больницы на допрос в СКР.
Политика
У партии Зеленского «Слуга народа» сменился лидер
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщают «Украинские новости».
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Футбол
Месси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.
Политика
МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны
Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
Теннис
Франция впервые с 2003-го выиграла Кубок Федерации
Француженки выиграли турнир в третий раз в истории и впервые с 2003 года.
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.