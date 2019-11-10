Футбол

Sport24.ruSport24.ruБаста подарил ростовскому СКА новый автобус

Популярный российский музыкант и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом Баста), недавно ставший владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей команде новый автобус.
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Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». С октября 2019 года - владелец футбольного клуба СКА.
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