Футбол
КП - Ростов-на-ДонуРэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
Знаменитый российский музыкант и рэп-исполнитель 39-летний уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, который недавно стал владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей футбольной команде новый автобус.
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Новый владелец ФК «СКА Ростов» планирует построить стадион и открыть спортивную школу
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