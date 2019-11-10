Футбол

КП - Ростов-на-ДонуКП - Ростов-на-ДонуРэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

Знаменитый российский музыкант и рэп-исполнитель 39-летний уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, который недавно стал владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей футбольной команде новый автобус.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Баста пообещал ростовскому СКА абсолютно прозрачный бюджет

Блокнот Ростов-на-Дону13:09

Новый владелец ФК «СКА Ростов» планирует построить стадион и открыть спортивную школу

Панорама Ростова-на-Дону09:53

Вход свободный: ростовский СКА завтра на домашнем поле сыграет с ФК «Волгарь»

Дон-ТРвчера в 10:39

«Новый стадион построим через пять лет»: Баста — о развитии ФК СКА

161.ru06:45

Баста организует открытые просмотры футболистов для ростовского СКА

РИА Новости07:50

Баста вручил ростовскому СКА ключи от нового автобуса

Чемпионат06:53

Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

Sport24.ru06:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко

Народные новости вчера в 22:26
Политика

В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС

Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.
Известия 15:12
Политика

Президент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Единоборства

Хищник из UFC вызвал на бой россиянина Волкова

Африканец предлагал свою кандидатуру перед турниром в Москве после сообщения о том, что первоначальный соперник Волкова бразилец Джуниор дос Сантос снялся с боя.
Lenta.ru 13:54
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Армия и оружие

В минобороны Украины заявили о планах отменить призыв в армию

Правительство Украины движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональных вооруженных сил по стандартам НАТО.
Известия 14:17
Гаджеты

Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram

Актуальные Новости 06:43
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.
РБК 16:50
Происшествия

Подозреваемый в убийстве историк Соколов оформил явку с повинной

Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель СПбГУ Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.
ФАН вчера в 16:50
Футбол

Клопп обыграл Гвардиолу в 8-й раз в 18 матчах, у Пепа 6 побед

Sports.ru 15:00
Шоу-бизнес

Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова госпитализирована на Сейшелах

Врачи пытаются стабилизировать состояние ведущей «Дома-2». Ефременкова сильно переживала из-за отъезда Мондезира.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Футбол

Гол Дибалы помог «Ювентусу» обыграть «Милан» в серии А

RT на русском 16:48
Футбол

Брестское «Динамо» в игре с «Ислочью» могло оформить чемпионство, но матч завершился вничью

КП - Беларусь 09:41
Футбол

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи

Российская газета 14:15
Космос

Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Популярная механика 05 ноября в 01:02
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Общество

«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»

Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Свободная Пресса 02:12
Армия и оружие

Министр обороны Украины сообщил о ходе разведения сил у Петровского

Ранее украинские силовики сообщали, что разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней вплоть до 12 ноября.
Вечерняя Москва 14:32
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах жизни сестры

Сергей Ещенко, брат убитой накануне доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что сестра ему звонила накануне трагедии.
REGNUM 10:53
Происшествия

На Украине убили адвоката по делу Вороненкова

На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.
Московский Комсомолец 14:58
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро, похожее земному

Марсоход Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро, похожее земному.
Ugpressa.ru 02:28
Политика

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 09:54
Армия и оружие

В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

РИА Новости 08 ноября в 23:51
Футбол

Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть.
Sportbox.RU 14:28
Армия и оружие

В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград

Издание анализирует и приходит к выводу, что если, например, из НАТО попытается направить войска из Польши для взятия Калининграда, то Россия мгновенно атакует страны Балтии и для обеспечения сухопутного коридора к своему региону.
Военное дело вчера в 15:18
Технологии

Сбербанк представил в России самый мощный суперкомпьютер

Система Christofari позволит им разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Astera 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». С октября 2019 года - владелец футбольного клуба СКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное