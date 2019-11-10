Знаменитый российский музыкант и рэп-исполнитель 39-летний уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, который недавно стал владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей футбольной команде новый автобус.

Политика Вице-президент и спикер сената Боливии подали в отставку Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера сообщил о решении уйти в отставку вслед за президентом страны Эво Моралесом.

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Экономика Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.

Политика Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.

Здоровье Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых заболеваниях Врач Григорий Конев в интервью изданию argumenti.ru рассказал, что свеклу нежелательно кушать больным гастритом с повышенной кислотностью.

Происшествия СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.

Технологии Роботов Mini Cheetah, играющих в футбол, показали на видео Массачусетский технологический университет показал видео, где группа роботов Mini Cheetah делает зарядку и играет в футбол.

Экономика В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Общество Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.

Шоу-бизнес Долг перед «Русфондом» за семью Фриске помог погасить известный артист Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака 4 года назад эстрадной звезды Жанны Фриске, в эфире телепередачи «Звёзды сошлись» сообщил о том, что долг его семьи перед отечественной фандрайзинговой благотворительной организацией «Русфонд» частично погасил некий известный артист.

Экономика Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года.

Культура Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.

Футбол Слова Гончаренко в адрес арбитров рассмотрит КДК РФС Российский футбольный союз сообщил, что высказывания главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2) будут рассмотрены на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

Хоккей Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Швеции в заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.

Спорт Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира в Канаде На прошлом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) Елистратов одержал победу на дистанции 1500 м. Шорт-трек Монреаль (Канада) Кубок мира Мужчины 1000 м 1.

Политика США поддержали призывы к новым выборам в Боливии Вашингтон поддерживает призывы к проведению новых выборов в Боливии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Наука Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.

Футбол Сергей Семак: «У Дриусси и Шатова возникли проблемы» Пресс-конференция главных тренеров петербуржцев и туляков Арсенал Т — Зенит «Зениту» помогли ветер и Азмун — Тяжелая игра, порывистый ветер накладывал отпечаток на матч, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.