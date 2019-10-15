Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникРэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

Российский рэпер-музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом рассказали пресс-служба команды. Уточняется, что команда сохранила прежних партнеров, которые уже оказывали помощь клубу, а также обрела новых соратников.
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Букмекеры принимают ставки на то, что Баста возглавит СКА

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Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новостивчера в 02:56

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов

Rostov gazetaвчера в 16:05

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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

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Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
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Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

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Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
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Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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