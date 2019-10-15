Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникРэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

Российский рэпер-музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом рассказали пресс-служба команды. Уточняется, что команда сохранила прежних партнеров, которые уже оказывали помощь клубу, а также обрела новых соратников.
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Букмекеры принимают ставки на то, что Баста возглавит СКА

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Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов

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Музыкант Баста стал владельцем ФК СКА

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Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новостивчера в 02:56
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
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Джонсон запросит у ЕС отсрочку брексита, если сделки не будет

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В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
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Если Россия оказывает помощь Сирии, то это «отлично» для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
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Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

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Газета.Ru 03:49
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Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.
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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
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Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами

За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
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В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»

Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра

В Ростовской области обязанности главы города Новочеркасска Игоря Зюзина, задержанного по подозрению во взятке, временно возложены на Ларису Конюшинскую, его первого зама.
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Дату выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 перенесли

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет позже изначально выбранной даты. Релиз состоится в 2020 году, но не в первом квартале.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Энг Ли: «В фильмах есть смысл. В жизни нет»

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Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
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Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

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В Госдуму внесен законопроект о виноградарстве и виноделии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу рассмотреть и принять законопроект о виноградарстве и виноделии до конца года.
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Месси вручили шестую «Золотую бутсу»

Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
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Авто

Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры

Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 05:21
Политика

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое

Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
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Общество

Росавиация выдала S7 разрешение на полеты в Грузию

Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).
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Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
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Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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