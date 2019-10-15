Футбол
Rostov gazetaРэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов
Новым владельцем футбольного клуба СКА-Ростов стал уроженец Ростова-на-Дону рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, информирует пресс-служба команды. В текущем сезоне клуб будет получать поддержку дочерней компании одной из госкорпораций, а также региональных властей.
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«Галицкий хотел купить СКА — ему сказали: иди на хрен!» Баста возрождает ростовское дерби
Sport24.ruвчера в 08:00
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
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В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир»
Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
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Дженнифер Энистон выложила свое первое фото в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон зарегистрировалась в Instagram и порадовала фанатов своей первой фотографией с друзьями.
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Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
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Киев требует распустить ДНР и ЛНР
Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
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Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
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Футбол
Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба
Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.
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Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
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S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
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В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
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Роспотребнадзор назвал число детей, погибающих из-за немытых рук
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Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.
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Bloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд
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Pravda.Ru вчера в 09:30
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП во Второй Пади
Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии
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РИА Новости 18:50
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
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Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост»
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