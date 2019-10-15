Футбол

Rostov gazetaRostov gazetaРэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов

Новым владельцем футбольного клуба СКА-Ростов стал уроженец Ростова-на-Дону рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, информирует пресс-служба команды. В текущем сезоне клуб будет получать поддержку дочерней компании одной из госкорпораций, а также региональных властей.
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Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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