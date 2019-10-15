Новым владельцем футбольного клуба СКА-Ростов стал уроженец Ростова-на-Дону рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, информирует пресс-служба команды. В текущем сезоне клуб будет получать поддержку дочерней компании одной из госкорпораций, а также региональных властей.

Происшествия В крови сбитого полицейским мальчика нашли алкоголь В селе Буйское Кировской области произошло ДТП, в ходе которого погиб ребенок — его сбил сотрудник полиции.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Общество Элитные дома коррупционеров предложено продавать на торгах В минэкономразвития считают, что элитные дома и коттеджи можно обратить в реальный доход государству, если недвижимость продавать на торгах.

Финансы Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика Путин раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт в Приангарье Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке потребовал объяснить, почему пострадавшим в Приангарье выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка.

Армия и оружие В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир» Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Общество Дженнифер Энистон выложила свое первое фото в Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон зарегистрировалась в Instagram и порадовала фанатов своей первой фотографией с друзьями.

Шоу-бизнес Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.

Политика Киев требует распустить ДНР и ЛНР Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.

Политика Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец» Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Футбол Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Общество S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.

Общество В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.

Происшествия Задержан вице-губернатор Тамбовской области Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Футбол Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.

Финансы Bloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд По подсчетам Bloomberg, РФ потеряла $7,7 миллиарда в валютных резервах после того, как приняла решение заменить доллары на евро, юани и золото.

Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП во Второй Пади Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Армия и оружие Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

Происшествия На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.