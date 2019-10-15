Футбол
Vprognoze.ruРэпер Баста стал владельцем ростовского СКА
Василий Вакуленко (Баста) стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Отмечается, репер погасил долг клуба, вложив около 10 миллионов рублей личных средств на развитие команды.
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Общество
В Москве планируется ввести около 30 станций метро в 2020-2022 годах
В Москве планируется ввести около 30 станций метро в 2020-2022 годах.
Вести Подмосковья 08:38
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей
В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
Российская газета вчера в 10:38
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Политика
Осуждённого за шпионаж украинца включили в список по новому обмену
Осуждённого в РФ за шпионаж и приговорённого к колонии украинца Константина Давыденко включили в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной.
News.ru 06:37
Футбол
Болельщики «Уфы» нарисовали самое длинное фанатское граффити в России
Спорт-Экспресс 07:25
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта (п. п.), до 3%, российской - на 0,1 п. п. до 1,1%.
Интерфакс 09:23
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»
Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо».
Ведомости 08:20
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
Российская газета вчера в 11:06
Экономика
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:21
Политика
В ОП сообщили о задержании россиянки в Белоруссии
Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что друзья россиянки Анны Богачёвой подтвердили её задержание в Белоруссии.
RT на русском 07:17
Теннис
Касаткина уступила Ястремской в первом круге Кубка Кремля
РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Актуальные Новости вчера в 04:51
Политика
Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку
Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56
Экономика
Счетная палата сочла проект федерального бюджета нереалистичным
Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным.
Газета.Ru вчера в 07:52
Здоровье
Врачи предупредили об опасности диеты с 16-часовым голоданием
Одна из самых популярных диет под названием 16/8 вызвала критику со стороны врачей-гастроэнтерологов.
Life.ru вчера в 13:38
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники
"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления
Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
RT на русском 07:56
Армия и оружие
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
ФАН вчера в 20:05
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
Преемница Меркель прокомментировала воссоединение Крыма и РФ
Начальник Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась своей позицией по воссоединению Крыма с Россией.
УтроNews вчера в 02:20
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54