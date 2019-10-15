Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruРэпер Баста стал владельцем ростовского СКА

Василий Вакуленко (Баста) стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Отмечается, репер погасил долг клуба, вложив около 10 миллионов рублей личных средств на развитие команды.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

«Галицкий хотел купить СКА — ему сказали: иди на хрен!» Баста возрождает ростовское дерби

Sport24.ru08:00

Музыкант Баста стал владельцем ФК СКА

Sport.ru03:43

Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба «СКА»

Телеканал 360°02:41

Баста купил «СКА Ростов-на-Дону»

Блокнот Ростов-на-Дону03:14

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости02:56

Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

161.ru03:42

Баста рассказал, как будет развивать СКА-Ростов

Rostov gazeta04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Общество

В Москве планируется ввести около 30 станций метро в 2020-2022 годах

В Москве планируется ввести около 30 станций метро в 2020-2022 годах.
Вести Подмосковья 08:38
Гаджеты

Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей

В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
Российская газета вчера в 10:38
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Политика

Осуждённого за шпионаж украинца включили в список по новому обмену

Осуждённого в РФ за шпионаж и приговорённого к колонии украинца Константина Давыденко включили в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной.
News.ru 06:37
Футбол

Болельщики «Уфы» нарисовали самое длинное фанатское граффити в России

Спорт-Экспресс 07:25
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта (п. п.), до 3%, российской - на 0,1 п. п. до 1,1%.
Интерфакс 09:23
Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо».
Ведомости 08:20
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Футбол

«Спартак» объявил о назначении Тедеско

Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
Российская газета вчера в 11:06
Экономика

Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы

Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:21
Политика

В ОП сообщили о задержании россиянки в Белоруссии

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что друзья россиянки Анны Богачёвой подтвердили её задержание в Белоруссии.
RT на русском 07:17
Теннис

Касаткина уступила Ястремской в первом круге Кубка Кремля

РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак

Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Актуальные Новости вчера в 04:51
Политика

Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку

Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56
Экономика

Счетная палата сочла проект федерального бюджета нереалистичным

Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным.
Газета.Ru вчера в 07:52
Здоровье

Врачи предупредили об опасности диеты с 16-часовым голоданием

Одна из самых популярных диет под названием 16/8 вызвала критику со стороны врачей-гастроэнтерологов.
Life.ru вчера в 13:38
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники

"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления

Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
RT на русском 07:56
Армия и оружие

Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
ФАН вчера в 20:05
Авто

В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Известия 08:57
Политика

Преемница Меркель прокомментировала воссоединение Крыма и РФ

Начальник Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась своей позицией по воссоединению Крыма с Россией.
УтроNews вчера в 02:20
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении в Красноярске

RT на русском 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное