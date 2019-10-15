Футбол
Rostov gazetaРэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов
Новым владельцем футбольного клуба СКА-Ростов стал уроженец Ростова-на-Дону рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, информирует пресс-служба команды. В текущем сезоне клуб будет получать поддержку дочерней компании одной из госкорпораций, а также региональных властей.
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«Галицкий хотел купить СКА — ему сказали: иди на хрен!» Баста возрождает ростовское дерби
Sport24.ru15 октября в 08:00
Баста купил клуб СКА. Василий Вакуленко закрыл долги и внёс 10 млн рублей
Чемпионат15 октября в 17:00
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