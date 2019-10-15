Футбол

Rostov gazetaRostov gazetaРэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов

Новым владельцем футбольного клуба СКА-Ростов стал уроженец Ростова-на-Дону рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, информирует пресс-служба команды. В текущем сезоне клуб будет получать поддержку дочерней компании одной из госкорпораций, а также региональных властей.
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Соглашение с Великобританией о Brexit может быть принято в четверг, заявил глава Евросовета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN.
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До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
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Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

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Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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