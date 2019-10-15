Футбол
КоммерсантъРэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), говорится в пресс-релизе клуба на странице «ВКонтакте». Музыкант займется развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами.
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Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Общество
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили задачи стратегических учений «Гром-2019»
Политика
Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Происшествия
Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки
Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Происшествия
Потерявшие ребенка родители нашли на кладбище брошенного младенца
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Авто
Проводку Lada Vesta на возможный дефект проверит АвтоВАЗ
Возможная деталь с изъяном имеет индекс 8450033749, в документе сказано, что установка данной запчасти производилась в период с 31 авгусат по 10 октября 2019 года, на 6212 автомобилей Lada Vesta.
Происшествия
Два человека заразились сибирской язвой в Дагестане
Футбол
Ибрагимович показал «космический» трюк
Политика
Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского
От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Киберспорт
Трейлер фанатского проекта по Stalker: Legacy of Times
Вышел трейлер Stalker: Legacy of Times.
Космос
Суперкомпьютер Summit симулирует «торможение» при посадке на Марс
Возглавляемая Эриком Нильсеном, старшим научным сотрудником НАСА Лэнгли, группа ученых и инженеров, включая Корзуна, использует Summit, самый быстрый в мире суперкомпьютер в Национальной лаборатории Окленд Ридж (ORNL), для моделирования торможения при высадке людей на Марсе.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Политика
Писательницу Ольгу Токарчук освободили от налога на Нобелевскую премию
Министр финансов Польши Ежи Квечиньский сообщил в своем Twitter, что освободил писательницу Ольгу Токарчук от подоходного налога на Нобелевскую премию.
Политика
Киев отсрочил разведение сил в Донбассе
Ранее стало известно, что на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Политика
Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн
В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Общество
Волгоградские НКО стали победителями конкурса президентских грантов
81,8 млн рублей президентских грантов получили 76 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской области после второго в 2019 году конкурса.
Волейбол
Российские волейболисты стали шестыми на Кубке мира
На завершившемся в Японии Кубке мира по волейболу мужская сборная России заняла шестое место.
Политика
Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича
Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Футбол
Неймар вновь получил травму в сборной Бразилии
Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.