Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), говорится в пресс-релизе клуба на странице «ВКонтакте». Музыкант займется развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба «СКА»

Телеканал 360°02:41

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

161.ru03:42

Баста стал владельцем ФК «СКА Ростов-на-Дону»

Блокнот Ростов-на-Дону03:14

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости02:56

Музыкант Баста стал владельцем ФК СКА

Sport.ru03:43

Баста официально стал владельцем ростовского СКА и вложил в клуб около 10 млн рублей

Sport24.ru02:40

Баста рассказал, как будет развивать СКА-Ростов

Rostov gazeta04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Происшествия

СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Общество

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Происшествия

Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле

Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Армия и оружие

В Минобороны объяснили задачи стратегических учений «Гром-2019»

Известия вчера в 06:15
Политика

Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
РИА Новости 04:34
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Коммерсантъ 04:05
Происшествия

Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки

Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
Lenta.ru 03:58
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Происшествия

Потерявшие ребенка родители нашли на кладбище брошенного младенца

РИА Новости Крым 04:05
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Футбол

Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма

Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру вчера в 15:58
Авто

Проводку Lada Vesta на возможный дефект проверит АвтоВАЗ

Возможная деталь с изъяном имеет индекс 8450033749, в документе сказано, что установка данной запчасти производилась в период с 31 авгусат по 10 октября 2019 года, на 6212 автомобилей Lada Vesta.
ГЛАС.RU 03:18
Происшествия

Два человека заразились сибирской язвой в Дагестане

Интерфакс - Россия 04:34
Футбол

Ибрагимович показал «космический» трюк

Матч ТВ 03:06
Политика

Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского

От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Утро.ru 03:09
Киберспорт

Трейлер фанатского проекта по Stalker: Legacy of Times

Вышел трейлер Stalker: Legacy of Times.
Cyber.sports.ru 04:31
Космос

Суперкомпьютер Summit симулирует «торможение» при посадке на Марс

Возглавляемая Эриком Нильсеном, старшим научным сотрудником НАСА Лэнгли, группа ученых и инженеров, включая Корзуна, использует Summit, самый быстрый в мире суперкомпьютер в Национальной лаборатории Окленд Ридж (ORNL), для моделирования торможения при высадке людей на Марсе.
AstroNews.ru 12 октября в 11:49
Происшествия

Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье

Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика

Писательницу Ольгу Токарчук освободили от налога на Нобелевскую премию

Министр финансов Польши Ежи Квечиньский сообщил в своем Twitter, что освободил писательницу Ольгу Токарчук от подоходного налога на Нобелевскую премию.
РИА Новости 04:46
Политика

Киев отсрочил разведение сил в Донбассе

Ранее стало известно, что на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 02:55
Политика

Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн

В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.
REGNUM вчера в 13:36
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Газета.Ru вчера в 22:59
Кино

Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55
Общество

Волгоградские НКО стали победителями конкурса президентских грантов

81,8 млн рублей президентских грантов получили 76 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской области после второго в 2019 году конкурса.
Волгоградская правда 04:15
Волейбол

Российские волейболисты стали шестыми на Кубке мира

На завершившемся в Японии Кубке мира по волейболу мужская сборная России заняла шестое место.
Российская газета 04:52
Политика

Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича

Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 04:34
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Футбол

Неймар вновь получил травму в сборной Бразилии

Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.
Vprognoze.ru 13 октября в 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное