Футбол
КоммерсантъРэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), говорится в пресс-релизе клуба на странице «ВКонтакте». Музыкант займется развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами.
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Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Российская газета 05:11
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Экономика
Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей
Объем бюджетных средств, необходимых на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, до 2025 года может составить 28,2 миллиарда рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 02:15
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
WMJ.ru вчера в 17:59
Технологии
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Политика
В ЕП призвали проверить «российский след» в протестах Греты Тунберг
Депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал выяснить, финансирует ли Россия климатические акции в Европе.
Газета.Ru 05:53
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Политика
В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь
В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
Москва 24 05:47
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Общество
В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях
В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей, сообщает ТАСС.
Ведомости 05:23
Происшествия
В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66
Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
RT на русском 00:30
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Общество
Бюст Путина убрали с Ольхона в знак протеста
Тайга.инфо вчера в 23:06
Футбол
Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с футбольным союзом
Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии потребовало отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.
МК-Спорт 05:57
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI
Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств.
REGNUM 12 октября в 05:42
Политика
Володин назвал условие для восстановления авиасообщения с Грузией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил ряд актуальных международных вопросов с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье.
Российская газета 05:45
Футбол
Левандовский прокомментировал выход Польши на Евро-2020
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский высказался после победы над Северной Македонией (2:0), обеспечившей национальной команде выход в финальную часть Евро-2020.
ProstoProSport вчера в 02:08
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 13 октября в 08:41
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы
Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34