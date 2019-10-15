Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), говорится в пресс-релизе клуба на странице «ВКонтакте». Музыкант займется развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами.
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Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости02:56

Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

161.ru03:42

Баста стал владельцем ФК «СКА Ростов-на-Дону»

Блокнот Ростов-на-Дону03:14

Музыкант Баста стал владельцем ФК СКА

Sport.ru03:43

Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба «СКА»

Телеканал 360°02:41

Баста официально стал владельцем ростовского СКА и вложил в клуб около 10 млн рублей

Sport24.ru02:40

Баста рассказал, как будет развивать СКА-Ростов

Rostov gazeta04:31
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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Российская газета 05:11
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Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
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В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Экономика

Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей

Объем бюджетных средств, необходимых на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, до 2025 года может составить 28,2 миллиарда рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 02:15
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В Рязанской области вместо НТВ показали порно

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Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44
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Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне

WMJ.ru вчера в 17:59
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Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика

Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
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Политика

В ЕП призвали проверить «российский след» в протестах Греты Тунберг

Депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал выяснить, финансирует ли Россия климатические акции в Европе.
Газета.Ru 05:53
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В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Политика

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
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В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь

В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
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Общество

Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею

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Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Общество

В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей, сообщает ТАСС.
Ведомости 05:23
Происшествия

В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66

Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
RT на русском 00:30
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Общество

Бюст Путина убрали с Ольхона в знак протеста

Тайга.инфо вчера в 23:06
Футбол

Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с футбольным союзом

Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии потребовало отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.
МК-Спорт 05:57
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Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55
Общество

Источник в окружении Пригожина опроверг его визит в ДРК

Газета.Ru 03:34
Происшествия

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
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Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI

Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств.
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Политика

Володин назвал условие для восстановления авиасообщения с Грузией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил ряд актуальных международных вопросов с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье.
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Левандовский прокомментировал выход Польши на Евро-2020

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский высказался после победы над Северной Македонией (2:0), обеспечившей национальной команде выход в финальную часть Евро-2020.
ProstoProSport вчера в 02:08
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 13 октября в 08:41
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Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
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Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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