Футбол
КоммерсантъРэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону, говорится в пресс-релизе клуба на странице «ВКонтакте». Музыкант займется развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Общество
Пригожинское информагентство опровергло информацию о гибели бизнесмена
Напомним, несколько дней назад в Конго произошла авиакатастрофа: разбился самолет Ан-72.
Znak.com 02:16
Происшествия
В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
Задержание забивших биатлониста до смерти красноярцев сняли на видео
В Красноярске задержали предполагаемых убийц 31-летнего мужчины, которые вломились к нему в квартиру и избили до полусмерти, снимая при этом видео.
Вести.Ru 01:58
Армия и оружие
МИД РФ призвал не допустить столкновения Турции и Сирии
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что внешнеполитическое ведомство работает над недопущением прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции "Источник мира" проводимой Анкарой на севере страны.
Вестник Кавказа 02:44
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Авто
Новый Nissan Juke представлен вживую на автосалоне в Софии
На автосалон во Франкфурте автомобиль не попал. И вот теперь он был впервые вживую представлен на мотор-шоу, которое состоялось в Софии.
Тарантас Ньюс вчера в 06:56
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Хоккей
Бобровский в матче с «Нью-Джерси» пропустил две шайбы за 36 секунд
Чемпионат вчера в 14:13
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, расположенном в подмосковных Мытищах, прошло прощание с космонавтом Алексеем Леоновым.
Коммерсантъ 04:05
Происшествия
СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица
Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской.
РБК 03:59
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС вчера в 05:27
Политика
Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича
Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 04:34
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Волейбол
Российские волейболисты завершили выступление в Кубке мира
По итогам 11 матчей россияне набрали 15 очков, победив в пяти и проиграв в шести встречах, и могут занять шестое или седьмое место в турнире.
Коммерсантъ 03:59
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Авто
Опубликованы предпремьерные фото BMW 2-й серии Gran Coupe
Передняя часть отличается от 1-й серии еле заметными деталями, даже решетка та же, а не узнаваемые вертикальные полосы.
Car.ru 00:35
Происшествия
Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне
Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.
REGNUM 02:46
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Авто
Тюнеры создали второй багажник для Lada Largus
Тюнинг-ателье из Санкт Петербурга Dop-shop создало второй багажник SHUTTLE BOX для Lada Largus. Об этом сообщается на сайте компании.
REGNUM 02:51
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру вчера в 15:58
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
РИА Новости 01:47