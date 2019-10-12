Футбол
РИА НовостиРэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) официально стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион), сообщается в пресс-релизе команды.
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Подадут на отвод: Киев и Донбасс повторно согласуют разведение сил
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В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
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РИА Новости 02:03
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
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Газета.Ru 02:55
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
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Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».
Lenta.ru вчера в 21:03
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В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
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На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.
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Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на третью строчку в новом рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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Счетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным
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Барриос сравнил футбол в России и Аргентине
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отличительных чертах российского и аргентинского футбола.
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Армия и оружие
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В Калининградской области установят современную систему ПВО
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В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
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Авто
Двойной багажник уже получила Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
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