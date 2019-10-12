Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) официально стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион), сообщается в пресс-релизе команды.

Футбол Новый тренер «Спартака» Тедеско высказался о стиле игры Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о стиле игры, который он планирует прививать столичному клубу.

Общество «Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.

Финансы Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,48% Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде октября 2019 года снизилась до 6,48%.

Общество Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.

Общество Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.

Религия Шахтинцы отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви.

Политика Подадут на отвод: Киев и Донбасс повторно согласуют разведение сил В Минске 15 октября состоится очередное заседание Контактной группы, на котором будет принято повторное решение о разведении сил и средств в Петровском и Золотом.

ЖКХ В России может появиться единая платежка по ЖКУ Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Происшествия В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.

Происшествия В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Общество Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».

Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.

Музыка Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград» На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.

Теннис Российский теннисист Медведев обошёл в рейтинге ATP Федерера Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на третью строчку в новом рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Экономика Счетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным СП полагает, что бюджет может недополучить порядка 700 млрд рублей за период 2020-2022 гг. (154,5 млрд в 2020-м, 217 млрд в 2021-м и 351 млрд в 2022-м) из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов, которые Минфин переоценил на 14-25% относительно прогнозов Росимущества.

Футбол Барриос сравнил футбол в России и Аргентине Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отличительных чертах российского и аргентинского футбола.

Происшествия МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Армия и оружие NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.

Футбол Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.