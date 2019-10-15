Футбол
РИА НовостиРэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) официально стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион), сообщается в пресс-релизе команды.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
REGNUM вчера в 01:05
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:55
ЖКХ
В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ
В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.
Газета.Ru 03:15
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Космос
В США в музее выставили метеорит, пахнущий брюссельской капустой
В Музее естественной истории имени Филда в Чикаго выставлен метеорит, который выглядит как кусок грязи и пахнет как брюссельская капуста, сообщает Live Science.
РИА Новости 11 октября в 17:12
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Общество
Точную высоту Эвереста измерят Непал и Китай
Причиной нового измерения стали утверждения о том, что высота горы могла уменьшится в результате землетрясения, которое произошло в 2015 году в Непале.
РЕН ТВ 01:21
Происшествия
Следователи научились устанавливать личности людей в масках
Следственный комитет России начал применять технологии, позволяющие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и объемной одеждой, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:22
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
WMJ.ru вчера в 17:59
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Армия и оружие
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
ФАН вчера в 20:05
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
RT на русском вчера в 14:44
Авто
Двойной багажник уже получила Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество
Жители России назвали самые скучные профессии
Наиболее скучные профессии назвали жители России в результате опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob, передает «Российская газета».
REGNUM 03:20
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Политика
Украинские националисты дали Зеленскому время для выполнения их требований
Ранее стало известно, что в украинском Днепре на «вече сопротивления капитуляции» протестующие против выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» выдвинули политикам в Киеве ряд требований, среди которых «окончание любых разговоров» о разведении войск и снятии блокады Донбасса.
Lenta.ru 02:30
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Ведомости вчера в 05:57
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru 01:09
Футбол
Инфантино посетит матч сборных КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне
Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Северной и Южной Кореи посетит глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 02:55
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.
Известия 02:56
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:05
Футбол
Ибрагимович показал «космический» трюк
Матч ТВ 03:06
Общество
В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи
Бригаде скорой медицинской помощи могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента, следует из законопроекта, внесённого в Государственную думу.
РИА Новости вчера в 07:39
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Авто
BMW опубликовала тизер 2-Series Gran Coupe
BMW представила тизер нового 4-дверного купе 2-Series Gran Coupe, дебют которого намечен на 2019 год.
Тарантас Ньюс вчера в 15:40
Экономика
Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента
Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости вчера в 03:03