Футбол
Donday.ruРэпер Баста войдет в состав руководства ростовского клуба СКА
Известный рэпер, уроженец Ростова Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, может войти в состав руководства футбольного клуба СКА. Накануне армейский клуб подписал крупное спонсорское соглашение с одной из государственных корпораций, сообщает Metaratings.
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Рэпер Баста может войти в руководящий состав «СКА - Ростов-на-Дону»
КП - Ростов-на-Дону13 октября в 04:57
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