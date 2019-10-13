Футбол

Donday.ruDonday.ruРэпер Баста войдет в состав руководства ростовского клуба СКА

Известный рэпер, уроженец Ростова Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, может войти в состав руководства футбольного клуба СКА. Накануне армейский клуб подписал крупное спонсорское соглашение с одной из государственных корпораций, сообщает Metaratings.
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Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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