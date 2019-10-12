Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону, который с недавних пор курирует известный исполнитель Василий Вакуленко (Баста), в начале следующей недели подпишет большой финансовый контракт с госкорпорацией «Ростех».

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Известный рэпер, уроженец Ростова Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, может войти в состав руководства футбольного клуба СКА. Накануне армейский клуб подписал крупное спонсорское соглашение с одной из государственных корпораций, сообщает Metaratings.

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