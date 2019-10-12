Футбол
Donday.ruРэпер Баста войдет в состав руководства ростовского клуба СКА
Известный рэпер, уроженец Ростова Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, может войти в состав руководства футбольного клуба СКА. Накануне армейский клуб подписал крупное спонсорское соглашение с одной из государственных корпораций, сообщает Metaratings.
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Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону, который с недавних пор курирует известный исполнитель Василий Вакуленко (Баста), в начале следующей недели подпишет большой финансовый контракт с госкорпорацией «Ростех».Metaratings12 октября в 04:04
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Баста может стать одним из руководителей футбольного клуба СКА
Блокнот Ростов-на-Дону13 октября в 07:51
СКА подпишет спонсорский контракт с «Ростех», Баста получит в клубе руководящий пост
Sport24.ru12 октября в 06:47
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