Футбол
Блокнот Ростов-на-ДонуРэпер Баста выступил в поддержку задержанных фанатов «Спартака»
Чемпионат России, 1 декабря
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
|15′
Илья Кутепов
|21′
Олег Шатов
|28′
|29′
Зелимхан Бакаев
|34′
Илья Кутепов
|44′
Наиль Умяров
|46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
|49′
|54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
|56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
|63′
|67′
Алекс Крал
|73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
|75′
Самуэль Жиго
|88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
|90′+3′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
5
Барриос
27
Оздоев
38
Мусаев
91
Сутормин
22
Дзюба
98
Максименко
25
Мельгарехо
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
54
Умяров
10
Бакаев
49
Ананидзе
20
Шюррле
23
Ларссон
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑5‑2
Напомним, что в минувшую субботу после матча молодежных команд «Зенита» и «Спартака» были задержаны шесть фанатов московского клуба за то, что они оскорбляли нападающего питерского клуба и сборной России Артема Дзюбу.
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