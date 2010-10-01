Футбол

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-ДонуРэпер Баста выступил в поддержку задержанных фанатов «Спартака»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 1 декабря
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Напомним, что в минувшую субботу после матча молодежных команд «Зенита» и «Спартака» были задержаны шесть фанатов московского клуба за то, что они оскорбляли нападающего питерского клуба и сборной России Артема Дзюбу.
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