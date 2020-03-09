с чего всё началось

Джиган записал сторис на своей странице в Instagram и заявил, что он находится в «психушке», где его лечат и кормят хорошо. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови.

Общество В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Происшествия В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.

Экономика Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.

Энергетика Нефти предрекли стоимость в $15 за баррель Техническая картина торгов Brent показала, что высокая степень неопределённости может увести цены и на $25 за баррель, и на $15.

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Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.

Общество Россиянам пообещали «нормальное лето» Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.

Экономика Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании Топ-менеджер «Ашана» и Жарков знакомы благодаря работе в Люксембурге: Реми с 2012 года возглавлял местное подразделение Auchan, а Жарков как глава представительства Crown Property Invest в России тесно сотрудничал с правительством премьер-министра Жан-Клодом Юнкером и наследным герцогом Люксембурга Гийомом.

Гаджеты В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови Как пишет издание, судя по коду будущей iOS, Apple Watch смогут регулярно замерять уровень кислорода в крови и при его падении ниже заданного значения присылать уведомление.

Финансы Нефтяной коллапс провоцирует обвал Энергетический сектор потерял более 5,5% из-за падения нефтяных котировок на фоне выхода России из сделки ОПЕК+.