Джиган записал сторис на своей странице в Instagram и заявил, что он находится в «психушке», где его лечат и кормят хорошо. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови.

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

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