Шоу-бизнес
Lenta.ruРэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Джиган записал сторис на своей странице в Instagram и заявил, что он находится в «психушке», где его лечат и кормят хорошо. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови.
Читать в источнике
Оценить134
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ситуация серьезная, ему нужна помощь»: друг Джигана выступил с обращением о состоянии рэпера
Комсомольская правда01:16
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Комментарии
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Энергетика
Цены на нефть отыграли треть обвала
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.
Экономика
Американские рынки открылись падением на 7%
Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% после открытия торгов.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Общество
В ПФР рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
Экономика
В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Футбол
Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Общество
В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире
"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
Космос
Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou
Китай в понедельник произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с 54-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
Культура
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Ларису Голубкину
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Ларису Голубкину.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Армия и оружие
Сирийский ЗРК «Бук» уничтожил 20 турецких беспилотников
Представители сирийского Минобороны представили новый доклад, в котором отметили, что армии Сирии удалось подбить двадцать турецких БПЛА с помощью ЗРК «Бук-М2Э».
Экономика
Поклонская: ситуация в экономике страшная, но паниковать не надо
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») призвала не сеять панику в связи с ситуацией в сфере экономики.
Шоу-бизнес
«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой
Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
Происшествия
Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре
Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Энергетика
Париж призвал Эр-Рияд к координации цен на нефть
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Саудовскую Аравию к координации цен на нефть во избежание экономического спада в других государствах, сообщил телеканал CNBC.
Хоккей
Авангард — Салават Юлаев 1:1 (1-й период)
Сегодня «Салават Юлаев» и «Авангард» проведут пятую игру 1/4 финала Восточной конференции КХЛ.
Шоу-бизнес
Влад Кадони планирует свадьбу с участницей «Дома-2» Ксенией Шаповал
Кино