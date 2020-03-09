Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruРэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Джиган записал сторис на своей странице в Instagram и заявил, что он находится в «психушке», где его лечат и кормят хорошо. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови.
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