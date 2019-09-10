Общество

РосбалтРосбалтРэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков

Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube. По его словам, он «ни копейки с этого не получил», и его «развели и подставили».
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«Я не знал, что у нас выборы мэра»: Гуф извинился за клип о Москве, Тимати его удалил

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.
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Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
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российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
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Тимати
Российский исполнитель
Хип-хоп исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель, также является выпускником «Фабрики звёзд 4». Член Совета попечителей Московского Международного Фонда при содействии ЮНЕСКО.
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