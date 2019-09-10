Рэпер Гуф извинился за совместный с Тимати клип на песню "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра". Клип Тимати и Гуфа "Москва", опубликованный в День города на YouTube, на данный момент посмотрели более 5,2 миллиона человек, он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков против 85 тысяч лайков.

Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Кино Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино» Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.

Общество Минздрав разберется с кадровой ситуацией в онкоцентре имени Блохина Минздрав России создает комиссию для изучения информации о массовых сокращениях сотрудников в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина.

Политика Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Футбол Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Экономика Украинские железные дороги разместили 5-летние евробонды почти на $100 млн - министр Украинские железные дороги (ПАО "Укрзализныця") разместили пятилетние евробонды почти на 100 миллионов долларов с эффективной ставкой 7,3% годовых, сообщил во вторник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Политика Путин уволил заместителя министра иностранных дел Карасина Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел, вместо него назначен Евгений Иванов, сообщается в указах, размещенных на портале правовой информации.

Наука Гормон роста влияет на старение и биологический возраст человека В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.

Политика Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.

Происшествия Под Нижним Новгородом на промышленном складе произошёл крупный пожар В Богородском районе Нижегородской области на складе горюче-смазочных материалов произошёл сильный пожар.

Кино Исполнитель роли Пеннивайза придумал концепцию третьей части «Оно» Книга заканчивается на том же месте, где завершился и второй фильм, так что это последняя глава истории.

Политика Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.

Религия Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.

Хоккей Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Политика Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить Как передает "Warspot", ВВС США запускают новую программу модернизации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила Александра Ревву с 45-летием Алла Пугачева поздравила Александра Ревву с 45-летием Примечательно, что Ревву поздравили сегодня многие звезды, среди которых поп-король Филипп Киркоров.

Гаджеты Компания Google сообщила о скором выходе сервиса Play Pass Компания Google опубликовала в своем профиле соцсети Twitter сообщение о разработке сервиса Play Pass.