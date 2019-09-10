Общество

РИА НовостиРИА НовостиГуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»

Рэпер Гуф извинился за совместный с Тимати клип на песню "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра". Клип Тимати и Гуфа "Москва", опубликованный в День города на YouTube, на данный момент посмотрели более 5,2 миллиона человек, он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков против 85 тысяч лайков.
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«Я не знал, что у нас выборы мэра»: Гуф извинился за клип о Москве, Тимати его удалил

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News.ruвчера в 20:26
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российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
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