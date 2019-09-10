Общество

РосбалтРосбалтРэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков

Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube. По его словам, он «ни копейки с этого не получил», и его «развели и подставили».
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