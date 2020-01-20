Происшествия
ТАССРэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете. Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, музыкант ожидает в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов вылет самолета в Москву.
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с чего всё началось
Доставка рэпера Гуфа в Москву из Таиланда так и не прошла гладко — как стало известно Super, рэпера задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша в самолете.Super.ru10:45
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