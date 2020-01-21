Происшествия

ТАССТАССРэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете. Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, музыкант ожидает в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов вылет самолета в Москву.
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с чего всё началось

Гуфа арестовали в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете

Доставка рэпера Гуфа в Москву из Таиланда так и не прошла гладко — как стало известно Super, рэпера задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша в самолете.
Super.ru10:45

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Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

ТАСС17:00

В посольстве России отреагировали на сообщения о задержании Гуфа в ОАЭ

РИА Новости15:55

Гуфа арестовали в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете

Super.ru10:45

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в аэропорту Аду-Даби

Газета.Ru17:48

Рэпер Гуф опроверг своё задержание в аэропорту Абу-Даби

Life.ru17:34

Айза не комментирует арест Гуфа

РЕН ТВ11:39

Гуф опроверг свое задержание

Lenta.ru17:38
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Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Интерфакс 14:01
Армия и оружие

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
РБК 17:22
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Известия 17:27
Здоровье

На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

РИА Новости Крым 13:15
Хоккей

Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ

Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Радио Sputnik 13:23
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами.
РБК 18:57
Происшествия

Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы

Российская газета 19:01
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием

Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
АиФ Нижний Новгород 13:56
Космос

Институт «Роскосмоса» предложил маркировать все космические спутники

Необходимость маркировки спутников, утверждают специалисты института "Роскосмоса", вызвана прогнозируемым резким ростом количества на орбите малых спутников.
РИА Новости 19:11
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Политика

В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
РИА Новости 17:04
Теннис

Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа в матче первого раунда турнира серии Большого шлема Australian Open.
Интерфакс-Спорт 07:44
Общество

«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Газета.Ru вчера в 20:36
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
РБК 16:36
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 11:43
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Вести.Ru 04:35
Происшествия

Экс-полковник Захарченко прокомментировал «записку» покровителям

Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
РИА Новости 07:59
Интернет

Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Planet Today 01:17
Шоу-бизнес

Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета 18 января в 21:32
Происшествия

В Петербурге 14-летняя школьница призналась в групповом сексе

По информации издания, школьница призналась, что уже 6 месяцев занимается сексом с двумя 19-летними парнями.
Московский Комсомолец 02:52
Кино

Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России

ToDay News Ufa 08:17
Наука

Деятельность предков человека вызывала уменьшение биоразнообразия еще миллионы лет назад

Naked Science 03:20
Гаджеты

Миру предрекли ежегодный рост продаж подержанных смартфонов

Ежегодный рост продаж составит 13,6%, считают аналитики. Напомним, компания Huawei продала в 2019 году 240 млн смартфонов.
Красная весна 13:38
Авто

Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах

Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
Picsnews.net 06:25
Киберспорт

Назван лучший игрок 2019 года в CS: GO по версии HLTV

Sport24.ru 17:23
Политика

Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России

Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
RuNews24.ru 00:56
Политика

Число судей Конституционного суда может сократиться с 19 до 11

Президент России Владимир Путин предложил сократить число судей в составе Конституционного суда с 19 до 11 человек, следует из поправок к Конституции, внесенные российским лидером на рассмотрение Госдумы 20 января.
Дождь 12:08
Технологии

Названа истинная причина климатической катастрофы

Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
Lenta.ru 16:21
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Алексей Долматов
Российский исполнитель
российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
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