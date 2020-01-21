Происшествия
Российская газетаРэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете. Адвокат музыканта Сергей Жорин отметил, что в настоящее время россиянин ждет своего рейса в Москву. "С ним все нормально", - цитирует ТАСС представителя артиста.
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с чего всё началось
Доставка рэпера Гуфа в Москву из Таиланда так и не прошла гладко — как стало известно Super, рэпера задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша в самолете.Super.ru10:45
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