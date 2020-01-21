Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаРэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете. Адвокат музыканта Сергей Жорин отметил, что в настоящее время россиянин ждет своего рейса в Москву. "С ним все нормально", - цитирует ТАСС представителя артиста.
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Гуфа арестовали в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете

Доставка рэпера Гуфа в Москву из Таиланда так и не прошла гладко — как стало известно Super, рэпера задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша в самолете.
Super.ruвчера в 10:45

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Рэпер Гуф опроверг своё задержание в аэропорту Абу-Даби

Life.ruвчера в 17:34

В посольстве России отреагировали на сообщения о задержании Гуфа в ОАЭ

РИА Новостивчера в 15:55

Гуф опроверг свое задержание

Lenta.ruвчера в 17:38

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в аэропорту Аду-Даби

Газета.Ruвчера в 17:48

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

ТАССвчера в 17:00

Айза не комментирует арест Гуфа

РЕН ТВвчера в 11:39

Гуфа арестовали в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете

Super.ruвчера в 10:45
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли иностранцы

РБК вчера в 23:27
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Lenta.ru вчера в 08:36
Политика

Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Газета.Ru вчера в 08:39
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
Известия вчера в 19:55
Экономика

Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Интерфакс вчера в 04:34
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК вчера в 20:14
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием

Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
АиФ Нижний Новгород вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Общество

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс вчера в 08:25
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС вчера в 14:25
Космос

Институт «Роскосмоса» предложил маркировать все космические спутники

Необходимость маркировки спутников, утверждают специалисты института "Роскосмоса", вызвана прогнозируемым резким ростом количества на орбите малых спутников.
РИА Новости вчера в 19:11
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

Голунова допросили как потерпевшего по делу о превышении полномочий

Журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова допросили в качестве потерпевшего по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:44
Общество

Строящийся к саммиту ШОС конгресс-холл в Челябинске превратят в ТРК

В Челябинске появится еще один ТРК. Его откроют в строящемся конгресс-холле «Таганай» на улице Труда.
АиФ Челябинск вчера в 21:48
Происшествия

В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск

REGNUM вчера в 20:26
Гаджеты

Samsung Galaxy Z сможет складываться втрое

Samsung анонсировал новый смартфон – Galaxy Z, который сможет складываться втрое Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
ToDay News Ufa вчера в 23:30
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Известия вчера в 17:27
Шоу-бизнес

У Пелагеи нашли элитную недвижимость

По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.
Lenta.ru вчера в 02:20
Космос

РКК «Энергия» предложила независимую от США систему полетов к Луне

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции.
Известия вчера в 23:30
Музыка

В Британии выпустили монету в честь группы Queen

Инфорос вчера в 10:47
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Известия 19 января в 17:52
Происшествия

Начальник кемеровского Минюста скончалась в ночном клубе

REGNUM вчера в 21:21
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил госиспытания в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море.
News.ru вчера в 09:17
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК вчера в 16:17
Политика

ТАСС: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине

Глава британского правительства Борис Джонсон сам искал встречи с российской стороной на конференции по Ливии, проходившей накануне в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.
Аргументы и Факты вчера в 10:25
Общество

Экс-мэра Пушкарева доставили в СИЗО Владивостока

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева доставили в СИЗО приморской столицы. Сколько он пробудет там, пока неизвестно.
EastRussia вчера в 22:31
Здоровье

В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков

За 2019 год в Башкирии прирост работников здравоохранения составил 353, что не соответствовало ожиданиям Радия Хабирова.
ToDay News Ufa вчера в 05:54
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Алексей Долматов
Российский исполнитель
российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
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