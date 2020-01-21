Доставка рэпера Гуфа в Москву из Таиланда так и не прошла гладко — как стало известно Super, рэпера задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша в самолете.

с чего всё началось

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете. Адвокат музыканта Сергей Жорин отметил, что в настоящее время россиянин ждет своего рейса в Москву. "С ним все нормально", - цитирует ТАСС представителя артиста.

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.

Здоровье Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Общество Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Здоровье ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Происшествия Голунова допросили как потерпевшего по делу о превышении полномочий Журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова допросили в качестве потерпевшего по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.

Гаджеты Samsung Galaxy Z сможет складываться втрое Samsung анонсировал новый смартфон – Galaxy Z, который сможет складываться втрое Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.

Общество Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.

Шоу-бизнес У Пелагеи нашли элитную недвижимость По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.

Происшествия В Новосибирске загорелся крематорий На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Политика ТАСС: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине Глава британского правительства Борис Джонсон сам искал встречи с российской стороной на конференции по Ливии, проходившей накануне в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.