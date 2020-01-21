Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаРэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете. Адвокат музыканта Сергей Жорин отметил, что в настоящее время россиянин ждет своего рейса в Москву. "С ним все нормально", - цитирует ТАСС представителя артиста.
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Гуфа арестовали в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете

Доставка рэпера Гуфа в Москву из Таиланда так и не прошла гладко — как стало известно Super, рэпера задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша в самолете.
Super.ru10:45

Подробнее о событии

Рэпер Гуф опроверг своё задержание в аэропорту Абу-Даби

Life.ru17:34

В посольстве России отреагировали на сообщения о задержании Гуфа в ОАЭ

РИА Новости15:55

Гуф опроверг свое задержание

Lenta.ru17:38

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в аэропорту Аду-Даби

Газета.Ru17:48

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

ТАСС17:00

Айза не комментирует арест Гуфа

РЕН ТВ11:39

Гуфа арестовали в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете

Super.ru10:45
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Общество

Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения

РЕН ТВ вчера в 18:38
Армия и оружие

Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей

"На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники - танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг", - сказали в Минобороны.
РИА Новости 21:07
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.
RT на русском 12:56
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Хоккей

Игроки НХЛ составили топ-5 хоккеистов лиги. В нем нет россиян

В опросе приняли участие 392 хоккеиста из всех команд лиги. Отметим, что в топ-5 не попал ни один российский хоккеист.
Матч ТВ 15:04
Общество

В Госдуме поддержали запрет на снятие комиссии за платежи по ЖКХ

Законодательный запрет на снятие комиссии при оплате услуг ЖКХ порадует россиян, особенно малообеспеченных, у которых на платежи уходит большая часть бюджета.
Известия 01:48
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Происшествия

Пять человек погибли во время пожара в Томской области

Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Интерфакс 21:19
Происшествия

Пять человек погибли в отеле Перми при прорыве трубы с кипятком

По данным министерства территориальной безопасности края, в здании отеля «Карамель» на улице Советской Армии, 21 прорвало трубу отопления.
ВЕТТА вчера в 23:02
Здоровье

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Известия 10:51
Происшествия

Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе

В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 13:51
Экономика

Ипотеку под 2% выдали на 1,55 млрд рублей на Дальнем Востоке

Всего, по состоянию на 20 января, в ДФО заключили 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 млрд рублей.
EastRussia 18:22
Наука

Названы неинфекционные заболевания, которые могут быть заразными

Стало известно, что ряд заболеваний, которые на протяжении длительного периода времени считались неинфекционными, могут быть все же заразными.
Rusargument 12:14
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro 18 января в 22:11
Происшествия

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

Аргументы и Факты 22:15
Происшествия

Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Серебренникова, работавшая в органах юстиции региона с 1998 года, была назначена на должность начальника кузбасского управления в 2017 году.
Российская газета 08:28
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали за кулисами кинопремии

Накануне в Лос-Анджелесе актёрам и кинодеятелям вручали награды престижной кинопремии «Гильдии актеров».
Bimru.ru 06:31
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 20:36
Здоровье

И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС

Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Красная весна 05:58
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
Регион online 15:21
Спорт

Российские саночники выиграли эстафету на юношеских Олимпийских играх

РЕН ТВ 04:36
Происшествия

Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы

Четырехэтажное нежилое здание загорелось на северо-востоке Москвы. Информация об этом поступила в МЧС в 1:40 ночи.
Российская газета 19:01
Футбол

Бауыржан Исламхан тренируется с «Зенитом»

Радио Зенит 18 января в 08:38
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК 20:14
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК 16:17
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости 20:13
Гаджеты

В ядре Linux 5.6 появится поддержка датчиков AMD Ryzen. Возможно

Новая версия драйвера k10temp поддерживает сбор информации о температуре ядер процессоров AMD Ryzen на микроархитектуре Zen 2. Кроме того, для процессоров на микроархитектуре Zen 1 и Zen 2 стало возможным узнать информацию о потребление тока и напряжении.
Красная весна 17 января в 20:34
Культура

Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма

В петиции говорится о том, что Хиссрич не слышит сообщество поклонников сериала, игнорирует правила вселенной «Ведьмака» и использует шоу для пропаганды феминизма.
Культуромания 07:55
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
РБК 10:21
Музыка

В Британии выпустили монету в честь группы Queen

Инфорос 10:47
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Алексей Долматов
Российский исполнитель
российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
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