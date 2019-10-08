Общество
Ореанда-НовостиТимати выиграл суд у рэпера L’One
Суд в Москве отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимати и гендиректору Павлу Курьянову, известному как Пашу, пишет РИА Новости. L'One в суде требовал оставить за собой право на песни, музыку и товарный знак.
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Суд отклонил иск Левана Горозии к Black Star. У лейбла остаются права на песни и псевдоним
Афиша Dailyвчера в 13:26
Суд оставил право использования песен рэпера L’One за лейблом Black Star
Агентство Москвавчера в 11:18
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