Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиТимати выиграл суд у рэпера L’One

Суд в Москве отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимати и гендиректору Павлу Курьянову, известному как Пашу, пишет РИА Новости. L'One в суде требовал оставить за собой право на песни, музыку и товарный знак.
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Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде

Lenta.ruвчера в 23:09

Суд отказал рэперу L’one в иске к лейблу Тимати

РБКвчера в 14:21

Суд оставил права на песни и товарный знак L’One за лейблом Black Star

ТАССвчера в 11:53

Суд отклонил иск Левана Горозии к Black Star. У лейбла остаются права на песни и псевдоним

Афиша Dailyвчера в 13:26

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и Black Star

Дождьвчера в 12:19

Тимати выиграл суд у L’One

РИА Новостивчера в 12:35

Суд оставил право использования песен рэпера L’One за лейблом Black Star

Агентство Москвавчера в 11:18
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Происшествия

Против судьи из Анапы возбудили дело о взятке на 64 млн рублей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Деловая газета. Юг вчера в 09:07
Происшествия

ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США

В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убили отца-тирана

Во время следственного эксперимента сестры Хачатурян продемонстрировали полицейским, как расправились с гнобившим их отцом.
Московский Комсомолец вчера в 08:59
Экономика

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения

На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM вчера в 23:06
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
Lenta.ru вчера в 10:31
Армия и оружие

Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум

Представитель администрации президента Турции обратился к сирийским курдам, отметив, что «они могут либо сдаться, либо мы [Турция] остановим их попытки пресечь наши усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России)», передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Политика

Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия вчера в 04:49
Экономика

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Происшествия

Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования

Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Здоровье

Опрос: 17% россиян лечат простуду чаем и бульоном

По данным «Здоровье Mail.ru», 17% россиян лечат простуду народными методами – чаем с малиной и куриным бульоном.
Московский Комсомолец 01:25
Армия и оружие

Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии

Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM вчера в 07:46
Армия и оружие

Элитная дивизия САР отработала контрбатарейную борьбу на учениях

Отмечается, что боевая подготовка у артиллеристов чередовалась с выполнением задач контрбатарейной борьбы.
RT на русском вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей вчера в 11:47
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Кино

Уилл Смит сыграл сразу и себя, и своего юного клона. Этот боевик скоро на экране

В фантастическом боевике «Гемини», который выходит на широкий экран в октябре, звезда Голливуда исполняет роли киллера и его молодого клона, пишет rueconomics.ru.
Провинция.ру 07 октября в 12:15
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР

Газета.Ru вчера в 03:46
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Авто

Назван способ уйти от официальных автодилеров

Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины.
Телеканал 360° вчера в 23:05
Единоборства

Боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым.
Реальное время 07 октября в 16:38
Политика

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Политика

В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

Мосмонитор вчера в 00:09
Здоровье

В Ершове инвалид была вынуждена ползти по ступеням больницы

The Saratov Room вчера в 12:35
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L'One
Российский исполнитель
российский артист грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основатель проект WDKTZ вместе с DJ Pill. One, сооснователь и бывший участник группы Marselle. С 17 апреля 2012 года по настоящему времени является артистом лейбла «Black Star Inc.». Владелец собственной линии одежды «Cosmokot», выпускаемой под брендом Black Star Wear.
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