Общество

Lenta.ruLenta.ruNoize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым

Победу одержал Шнуров со счетом 4:3. В ходе выступления артисты использовали нецензурные лексику, предположительно, именно это и стало причиной штрафа. В сентябре сообщалось, что Noize MC вызвал лидера группы «Ленинград» на музыкальную дуэль.
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Noize MC сообщил о штрафе за мат во время баттла со Шнуровым

РБК05:53

Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

РИА Новости02:21

Благороднейшие поэты России. Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат в литературном поединке

Секрет фирмывчера в 16:33

Полицейские оштрафовали Noize MC за поэтическую дуэль со Шнуровым

URA.Ruвчера в 19:25

Noize MC проиграл Шнуру дуэль за звание благороднейшего поэта современности

Life.ruвчера в 18:36

Noize MC получил штраф за матерный баттл со Шнуровым

РЕН ТВвчера в 20:30

Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым

Пятый каналвчера в 17:00
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Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

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Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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«Спартак» не сумел победить на выезде «Урал»

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Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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Футбол

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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
РБК 08:32
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
Футбол

Иванов: в ворота «Спартака» не назначили стопроцентный пенальти

Арбитр Николай Волошин не назначил очевидный пенальти в ворота московского "Спартака" в матче чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом", заявил РИА Новости президент "Урала" Григорий Иванов.
РИА Новости 08:36
Политика

Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс

В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
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«Краснодар» открыл счет в матче с тульским «Арсеналом»

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Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
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Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
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Политика

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
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Армия и оружие

Численность британской армии планируют значительно сократить

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Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

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Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Происшествия

В Балакове две девочки провалились под лед. Одна погибла

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Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
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Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Фигурное катание

Авербух: Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу

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Двое подростков избили сверстника в Москве

«По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника», - сказала Иванова.
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Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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Энергетика

Что ждет российский рынок бензина в 2020 году

За 11 месяцев этого года розничная стоимость бензина марки АИ-92 в среднем по России выросла менее чем на 1%. Цена дизеля подвергалась сезонным колебаниям, но сейчас совпадает с ценником, который можно было увидеть на АЗС в январе 2019 года.
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Общество

Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника

Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника.
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«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в буллитной серии

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В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

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