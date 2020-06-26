Общество
FreeNews-VolgaOxxxymiron пригласил два миллиона своих подписчиков на оглашение приговора по делу «Седьмой студии» и выступил против поправок в Конституцию
Рэпер Oxxxymiron призвал своих подписчиков в Instagram (на музыканта подписаны 2,1 миллиона пользователей) поддержать подсудимых и прийти к Мещанскому суду в столице, соблюдая при этом меры предосторожности. На фото, которое Oxxxymiron выбрал для этого поста он надел защитную маску, очки и перчатки.
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Рэпер Оксимирон позвал 2 млн подписчиков на оглашение приговора по делу «Седьмой студии»
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