Общество

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaOxxxymiron пригласил два миллиона своих подписчиков на оглашение приговора по делу «Седьмой студии» и выступил против поправок в Конституцию

Рэпер Oxxxymiron призвал своих подписчиков в Instagram (на музыканта подписаны 2,1 миллиона пользователей) поддержать подсудимых и прийти к Мещанскому суду в столице, соблюдая при этом меры предосторожности. На фото, которое Oxxxymiron выбрал для этого поста он надел защитную маску, очки и перчатки.
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Oxxxymiron пригласил два миллиона своих подписчиков на оглашение приговора по делу «Седьмой студии» и выступил против поправок в Конституцию

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Оксимирон
Российский рэпер
русскоязычный рэп-, грайм-, фристайл-исполнитель и исполнительный директор букинг-агентства «Booking Machine». Один из основателей и бывший участник лейбла «Vagabund».
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