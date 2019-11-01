Футбол
Евро-футбол.руРэшфорд к 22 годам забил на клубном уровне голов больше, чем Роналду
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметился двумя забитыми мячами в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Челси» (2:1). Нападающий забил уже 52 гола на клубном уровне в возрасте 22 лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рэшфорд к 22 годам забил за клуб на 5 голов больше, чем Роналду в этом же возрасте
Sports.ruвчера в 16:44
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
РБК 08:10
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия
Убийство бывшего мэра Киселевска попало на видео
Правоохранительный портал Кузбасса 07:19
Политика
В Британии вновь призвали отказаться от сделки с ЕС по Brexit
Нынешний вариант соглашения о «разводе» с ЕС не позволит осуществить Brexit и лишит Британию права голоса.
Росбалт 08:26
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:59
Политика
В Кремле назвали неудачным заявление Киева о репарациях за Донбасс
Сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал неожиданное заявление о планах потребовать от России "репараций" на восстановление инфраструктуры Донбасса, только сумму решил не называть.
Life.ru 08:19
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Происшествия
В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье
В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
РИА Новости 06:50
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр 30 октября в 14:38
Политика
МИД России потребовал вернуть домой летчика Ярошенко
Москва требует прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко, который находится в американской тюрьме, и вернуть его на родину.
Известия 08:24
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Происшествия
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем
Российская газета 08:13
Общество
Первый в России трамвай на водородном топливе испытают в Петербурге
Проект по созданию действующего трамвая на водородном топливе был задуман в 2016 году на форуме SmartTRANSPORT и реализуется государственным предприятием "Горэлектротранс" совместно с филиалом "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государственный научный центр", добавляют в пресс-службе.
Интерфакс 02:02
Политика
Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа
Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском 07:27
Политика
Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
Газета.Ru 08:03
Политика
В МИДе рассказали о невозможности в срок договориться с США по ДСНВ
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
Единоборства
Россиянин Исаев вышел в финал Гран-при PFL
Газета.Ru 00:15
Наука
Ученые вылечили вагиноз пересадкой бактерий во влагалище
Ученые сумели вылечить нескольких женщин путем пересадки бактерий от здоровых женщин в их влагалища.
ToDay News Ufa 06:44
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Армия и оружие
Силовики 31 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости вчера в 03:01
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр вчера в 13:47
Происшествия
В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м
В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
РБК 08:18
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
Космос
Найден опровергающий представления о Вселенной объект
Lenta.ru вчера в 09:43
Армия и оружие
Jyllands-Posten (Дания): русские третируют семьи солдат НАТО (Jyllands-Posten)
Русские повадились изводить семьи военнослужащих НАТО в Прибалтике адресными телефонными звонками.
ИноСМИ 03:08
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 30 октября в 15:12