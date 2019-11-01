Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРэшфорд к 22 годам забил на клубном уровне голов больше, чем Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметился двумя забитыми мячами в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Челси» (2:1). Нападающий забил уже 52 гола на клубном уровне в возрасте 22 лет.
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Рэшфорд к 22 годам забил за клуб на 5 голов больше, чем Роналду в этом же возрасте

Sports.ruвчера в 16:44

Рэшфорд к 22 годам забил на клубном уровне на 5 голов больше, чем Роналду

Sport24.ruвчера в 21:25

Рэшфорд к 22 годам забил на клубном уровне больше, чем Роналду в этом возрасте

Матч ТВ01:20

Рэшфорд превзошел Роналду. Он к 22 годам забил больше голов на клубном уровне

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Рашфорд к 22 годам забил за клуб больше, чем Роналду в этом возрасте

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Рэшфорд в 22 года забил на пять мячей больше, чем Роналду в этом возрасте

Газета.Ruвчера в 21:46

Рэшфорд к 22 годам забил больше Роналду

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