Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметился двумя забитыми мячами в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Челси» (2:1). Нападающий забил уже 52 гола на клубном уровне в возрасте 22 лет.

Рэшфорд к 22 годам забил на клубном уровне голов больше, чем Роналду

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