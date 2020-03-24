Коронавирус
РИА НовостиРейна заявил, что у него были симптомы коронавируса
Голкипер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Пепе Рейна заявил, что некоторое время назад почувствовал симптомы коронавируса, однако сейчас его состояние улучшилось. Все ведущие европейские чемпионаты, в том числе английская премьер-лига, приостановлены из-за коронавируса.
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Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Космос
Астрофизики нашли край галактики Млечного пути
Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
Игры
В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии
Наука
Почему у антиматерии не получилось победить материю: новая гипотеза
В новом исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, Ко и Харигая выдвинули гипотезу о том, почему 13,8 миддиардов лет назад, когда произошел Большой Взрыв, и было поровну вещества и антивещества, они не аннигилировали друг с другом, оставив лишь яркую вспышку света.
Политика
Путин прибыл в больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Москва, 24 марта 2020, 15:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетил больницу в столичном районе Коммунарка.
Экономика
Собчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка
На действия регулятора, в которых ведущая увидела признаки сумасшествия, она пожаловалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Авто
Паникующие из-за девальвации белорусы принялись скупать автомобили
Белорусы вновь оживленно покупают дорогостоящую технику и автомобили, стремясь избавиться от сбережений как можно эффективнее.
Политика
К вывозу россиян из-за границы могут привлечь силы Минобороны и МЧС
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ поручил Минтрансу проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны, МЧС и Управделами президента РФ для вывоза российских граждан из-за границы.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польше в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Политика
Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии
Российские военные самолеты Ил-76 (восьмой и девятый по счету) доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом, сообщило Минобороны.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
На Ставрополье подтвержден один случай заражения коронавирусом. Пациентка находится в краевой инфекционной больнице в изолированном боксе.
Авто
Polestar запускает в серию новую модель
В основе новой машины положена платформа СМА. Новинка оснащена силовой установкой с отдачей в 598 лошадиных сил.
Спорт
Светлана Хоркина сравнила перенос Олимпиады-2020 с божьим наказанием
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением о переносе Летней Олимпиады в Токио на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса.
Транспорт
РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины
РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Происшествия
Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
«Компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского», — говорится в заявлении ведомства.
Экономика
Рынок акций РФ и рубль вырастут на некотором улучшении внешнего фона
Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале торгов на смягчении внешнего фона — поддержку окажут утренний рост нефти и валют развивающихся рынков.
Общество
В Индии вводится общенациональный карантин
Общество
В Польше вводят ограничения на перемещение людей из-за коронавируса
Правительство Польши решило наложить ограничение на перемещение населения.
Здоровье
Усугубить эпидемию в Италии могли антибиотики
Ученые назвали возможную причину бушующей в Италии эпидемии коронавируса.
Экономика
В Госдуме подозревают правительство РФ в выходе из кризиса за счет граждан
Москва, 24 марта 2020, 18:09 — REGNUM Правительство РФ и ЦБ, возможно, решили выйти из кризиса за счет граждан.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.