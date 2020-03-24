Голкипер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Пепе Рейна заявил, что некоторое время назад почувствовал симптомы коронавируса, однако сейчас его состояние улучшилось. Все ведущие европейские чемпионаты, в том числе английская премьер-лига, приостановлены из-за коронавируса.

Рейна заявил, что у него были симптомы коронавируса

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