Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРейна заявил, что у него были симптомы коронавируса

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Голкипер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Пепе Рейна заявил, что некоторое время назад почувствовал симптомы коронавируса, однако сейчас его состояние улучшилось. Все ведущие европейские чемпионаты, в том числе английская премьер-лига, приостановлены из-за коронавируса.
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Пепе Рейна: «У меня были симптомы, похожие на коронавирус. Но сейчас я чувствую себя лучше»

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