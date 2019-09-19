Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРейнджерс — Фейеноорд 1:0

Рейнджерс — Фейеноорд
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Cтадион «Айброкс»
Шейи Оджо
24′
Альфредо Морелос
35′
39′
Лерой Фер
41′
Ренато Тапия
55′
Ридгесиано Хапс
Филип Хеландер
57′
65′
Оркун Кекчю
Лусиано Нарсинх
Шейи Оджо
Брэндон Баркер
74′
78′
Сэм Ларссон
Николай Йоргенсен
Глен Камара
80′
Глен Камара
Джо Арибо
82′
86′
Луис Синистерра
Йенс Торнстра
Скотт Арфилд
Энди Кинг
90′
Коннор Голдсон
90′+3′
2 фото
В 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал «Янг Бойз». Хозяева победили со счетом 2:1. Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш не вышел в этом матче на поле и остался в запасе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Порту» одолел «Янг Бойз», «Глазго Рейнджерс» победил «Фейенорд»

LiveSport.ruвчера в 17:18

«Рейнджерс» обыграл «Фейенорд» в матче Лиги Европы

РИА Новостивчера в 17:06

Эспаньол - Ференцварош: прогноз Максима Митрофанова 19 сентября 2019

Ставка TVвчера в 09:10

«Порту» и «Рейнджерс» одержали победу в 1-м туре Лиги Европы

Чемпионатвчера в 16:58

«Порту» победил «Янг Бойз», «Рейнджерс» — «Фейеноорд»

Спорт-Экспрессвчера в 16:53

«Порту» выиграл у «Янг Бойз», «Фейеноорд» проиграл команде Джеррарда

Sport24.ruвчера в 16:55

«Порту» обыграл «Янг Бойз», «Эспаньол» и «Ференцварош» не выявили победителя

Sportbox.RUвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Известия 17 сентября в 16:50
Происшествия

Видео со стриптизом сотрудниц колонии проверит Красноярское ФСИН

Красноярское ГУФСИН проводит проверку видеозаписи со стриптизом сотрудниц местной колонии.
Политика Сегодня 03:23
Политика

Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину

В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Общество

В России начались продажи iPhone 11

В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 02:52
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО–Югре – в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе – в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости 00:12
Армия и оружие

В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду

REGNUM 00:33
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM вчера в 03:04
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Шоу-бизнес

Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте

Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.
Kleo.ru вчера в 04:18
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 05:20
Политика

Украина с начала года запретила ввоз из России почти 2 тыс. книг

Украина с начала этого года запретила ввоз почти 2 тыс. книг из Российской Федерации.
ТАСС 02:38
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Космос

Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель

Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Шоу-бизнес

Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее странном шраме

Организатор поездки Изобелла Пирози рассказала «МК» о том, как чувствовала себя Анастасия в Ереване.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил об утрачивании НАТО военного превосходства над Россией.
Gazeta.SPb вчера в 00:17
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Политика

Песков не стал комментировать публикации своей дочери

РЕН ТВ вчера в 06:09
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия

В центре Москвы у мужчины украли из кармана 1 млн рублей

Двое неизвестных в центре Москвы украли у мужчины из кармана брюк 1 млн рублей.
ТАСС 01:37
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48
Экономика

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Технологии

Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim

Замминистра связи Олег Иванов сообщил газете «Ведомости», что Минкомсвязь разрешила оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»

Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов

Культуромания 01:08
Общество

Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes

Коммерсантъ вчера в 18:49
Авто

Составлен топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ

Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe вчера в 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное