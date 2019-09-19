Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПорту — Янг Бойз 2:1

Порту — Янг Бойз
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Драган»
Тикиньо Соарес
8′
9′
Николас Бюрги
15′
Жан-Пьер Нсаме
Тикиньо Соарес
29′
Иван Маркано
52′
60′
Жан-Пьер Нсаме
Гийом Оаро
Луис Диас
Ромариу Баро
66′
69′
Винсент Сьерро
Михел Эбишер
Мусса Марега
Уилсон Манафа
70′
73′
Кристиан Фасснахт
Джанлука Гаудино
Тикиньо Соарес
Фабиу Силва
81′
Отавио
90′
В 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал «Янг Бойз». Хозяева победили со счетом 2:1. Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш не вышел в этом матче на поле и остался в запасе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Порту» победил «Янг Бойз», «Рейнджерс» — «Фейеноорд»

Спорт-Экспрессвчера в 16:53

«Порту» одолел «Янг Бойз», «Глазго Рейнджерс» победил «Фейенорд»

LiveSport.ruвчера в 17:18

«Порту» выиграл у «Янг Бойз», «Фейеноорд» проиграл команде Джеррарда

Sport24.ruвчера в 16:55

«Порту» и «Рейнджерс» одержали победу в 1-м туре Лиги Европы

Чемпионатвчера в 16:58

Лига Европы. Ставки экспертов на матч Порту – Янг Бойз

Букмекеры.рфвчера в 11:46

Порту - Янг Бойз: прогноз максим тетерина 19 сентября 2019

Ставка TVвчера в 12:10

«Порту» — «Янг Бойз»: старт «группы смерти»

Все про Спорт ру18 сентября в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:58, Вашингтон
Армия и оружие

Ижевский завод подпишет контракт с Минобороны почти на 100 млрд рублей

Сусанин вчера в 12:33
Армия и оружие

Boeing испытала первый беспилотный самолёт-заправщик

Компания Boeing совместно с Военно-морскими силами США успешно завершила первый испытательный полёт беспилотного воздушного самолёта-заправщика палубного базирования MQ-25 Stingray, говорится в заявлении, размещённом на сайте компании.
Life.ru вчера в 23:37
Гаджеты

Старт продаж новых iPhone в Москве

Российская газета вчера в 07:42
Общество

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Политика

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Футбол

ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы

ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы.
Vprognoze.ru 00:55
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости вчера в 10:53
Происшествия

В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек

В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский актер Микки Рурк выразил желание быть похороненным в украинском селе Загорцы.
Известия вчера в 16:10
Общество

В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели

В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Энергетика

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс вчера в 11:24
Армия и оружие

Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service 18 сентября в 02:03
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Политика

Палата представителей США одобрила выделение $250 млн Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила краткосрочный законопроект о финансировании правительства до 21 ноября.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Космос

Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью

7 регион вчера в 11:57
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
Кино

Известный французский актер Шарль Жерар скончался

VSE42.RU вчера в 21:54
Авто

В России сертифицирован большой кроссовер GAC GS8

Российская премьера паркетника GAC GS8 состоялась год назад на Московском автосалоне, а теперь он официально допущен на рынок: в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Авторевю вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться

Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
Телепрограмма 17 сентября в 17:34
Путешествия

Дипломат назвал причины гибели российских туристов в Турции

ФАН 17 сентября в 08:01
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Происшествия

Медведь убил сторожа рыболовецкого стана на Сахалине

Газета.Ru 00:50
Происшествия

Группа подростков изнасиловала 14-летнюю школьницу в Омской области

"В настоящее время проводится расследование, по ходатайству следователя в отношении двух подозреваемых, 14 и 15 лет, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное помещение для несовершеннолетних", – говорится в сообщении регионального СК.
АМИТЕЛ вчера в 05:55
Происшествия

Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским

Lenta.ru вчера в 13:43
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Авто

Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg

В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное