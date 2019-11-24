Хоккей

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Рейнджерс» обыграли «Монреаль», Панарин и Бучневич забили по голу

«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей голами отметились Артемий Панарин и Павел Бучневич. Панарин также сделал один результативный пас.
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Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжкую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
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У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
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