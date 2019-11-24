Хоккей
Спорт-Экспресс«Рейнджерс» обыграли «Монреаль», Панарин и Бучневич забили по голу
Монреаль Канадиенс—
Нью-Йорк Рейнджерс
5 – 6
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Макс Доми
|2:03
Арттури Лехконен
|10:00
Макс Доми
|19:26
Ши Уэбер
|22:51
|26:11
Филип Хитил
|27:06
Павел Бучневич
|29:31
Брендан Лемьё
Арттури Лехконен
|45:20
|45:51
Артемий Панарин
|48:40
Брендан Лемьё
|52:10
Джейкоб Труба
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«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей голами отметились Артемий Панарин и Павел Бучневич. Панарин также сделал один результативный пас.
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Бомбический камбэк «Рейнджерс» изумил НХЛ. Панарин и Бучневич отыгрались с 0:4!
Спорт-Экспрессвчера в 23:47
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