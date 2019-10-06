Хоккей
REGNUM«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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«Рейнджерс» обыграл «Оттаву», Панарин набрал два очка, Бучневич трижды ассистировал партнерам
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2 очка Панарина и ассистентский хет-трик Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
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