Хоккей

REGNUMREGNUM«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича

Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Форвард «Рейнджерс» Зибанежад набрал 4 очка во 2-м матче подряд и лидирует в гонке бомбардиров

Sports.ru01:18

«Рейнджерс» выиграли у «Оттавы», Панарин и Бучневич набрали 4 очка

Sportbox.RUвчера в 21:54

Мика Зибанежад: «Бучневич, видимо, не хотел забивать»

Спорт-Экспресс02:48

Панарин и Бучневич поучаствовали в победе над «Оттавой»

Газета.Ruвчера в 22:41

Куинн — о голе Зибанеджада: шайба металась туда-сюда как шарик для пинг-понга

Чемпионат03:31

«Рейнджерс» обыграл «Оттаву», Панарин набрал два очка, Бучневич трижды ассистировал партнерам

Советский спортвчера в 23:09

2 очка Панарина и ассистентский хет-трик Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

Sport24.ruвчера в 21:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Футбол

Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
Общество

Тысячи демонстрантов в масках вновь вышли на улицы Гонконга

Тысячи антиправительственных демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на дождливую погоду.
ТАСС 03:20
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Происшествия

20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Шоу-бизнес

Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане

Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM вчера в 01:21
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Политика

Володин назвал циничной провокацией допрос российского депутата в США

RT на русском 02:27
Хоккей

Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет

Московский Комсомолец вчера в 22:47
Культура

Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

Вечерний курьер 02:17
Армия и оружие

В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата»

Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна вчера в 19:17
Политика

МИД Ирана не стал подтверждать скорое освобождение Юлии Юзик

Информация о скором освобождении журналистки Юлии Юзик, которую задержали в Иране, не была подтверждена в МИД республики.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:48
Футбол

Роман Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»

Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.
Матч ТВ 04:06
Кино

Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 03 октября в 07:49
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве

РИА Новости 02:55
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Политика

Трамп рассказал, кто просил его позвонить Зеленскому

Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся лишь по просьбе министра энергетики США Рика Перри, заявил американский президент Дональд Трамп.
Газета.Ru 04:12
Политика

Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Космос

Обсерватория «Спектр-РГ» долетела до точки Лагранжа

Заместитель директора Института космических исследований Александр Лутовинов на всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос» сообщил, что российская астрофизическая лаборатория «Спектр-РГ» достигла точки Лагранжа.
Rusargument 02 октября в 19:57
Футбол

«Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа»

Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.
Евро-футбол.ру вчера в 16:50
Политика

В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском вчера в 13:34
Происшествия

Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс вчера в 11:30
Политика

Байден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом

Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post.
Газета.Ru 04:23
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит полноценную поддержку NFC для бесконтактных платежей по всему миру, согласно данным инсайдеров.
UfacityNews.ru вчера в 15:01
Общество

Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки

4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
Политика

В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Гаджеты

Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp

Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Здоровье

Названы способы снизить давление без лекарств

Вечерняя Москва вчера в 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное