Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича

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