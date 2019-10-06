Хоккей
REGNUM«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Рейнджерс» обыграл «Оттаву», Панарин набрал два очка, Бучневич трижды ассистировал партнерам
Советский спортвчера в 23:09
2 очка Панарина и ассистентский хет-трик Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
Sport24.ruвчера в 21:53
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова расплакалась в театре
7Дней.ру 04 октября в 00:00
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Подросток убил пять человек на австрийском курорте
В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
Известия 05:32
Политика
На Украине прошли митинги против «формулы Штайнмайера»
РИА Новости 08:13
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Хоккей
Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец вчера в 22:47
Футбол
«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»
Sportbox.RU вчера в 01:15
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Наука
Парализованный мужчина прошел более 100 метров благодаря экзоскелету
МедиаПоток вчера в 10:03
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости вчера в 13:13
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Армия и оружие
В ДНР сбили беспилотник украинских силовиков
Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотник (БПЛА) "Фантом" Вооруженных сил Украины (ВСУ).
ТАСС 03 октября в 10:26
Гаджеты
Объявлены сроки выхода на рынок новых видеокарт NVIDIA
Производитель официально объявил о сроках выхода популярной видеокарты поколения Ampere.
OAnews 05:54
Авто
Hyundai Creta получил функцию управления со смартфона
Российским покупателям стал доступен кроссовер Hyundai Creta с комплексом Auto Link, с помощью которого можно управлять основными системами автомобиля.
Авторамблер 04 октября в 03:32
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Полом Постмой
«Металлург» расторг контракт с защитником Полом Постмой. Пол Постма / фото: официальный сайт «Металлурга»
Спорт БИЗНЕС Online 08:05
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика
Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС
Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре.
Ведомости 07:29
Политика
Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
Известия вчера в 17:02
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor 07:57
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Гаджеты
Смартфоны Honor V30 и V30 Pro получат 60-мегапиксельные камеры
Как сообщается, разрешение главного датчика основной камеры в обоих случаях составит 60 Мп (в реальности, скорее, 64 Мп), но в Honor V30 камера будет тройной, а в Honor V30 Pro — с четырьмя модулями.
iXBT.com 08:07
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00