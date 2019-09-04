Футбол
Чемпионат«Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать домашние игры
Болельщик шотландского клуба «Рейнджерс» получил пожизненный запрет на посещение домашних матчей клуба. Фаната забанили за насмешки над покойной сестрой капитана «Селтика» Скотта Брауна, сообщается в The Sun.
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«Рейнджерс» пожизненно забанили фаната за насмешки над покойной сестрой капитана «Селтика»
Sport24.ruвчера в 19:49
«Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать «Айброкс» за оскорбление капитана «Селтика»
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
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