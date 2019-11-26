Хоккей
РИА НовостиПанарин повторил достижение Павла Буре
Российский форвард клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче против "Миннесоты" и повторил достижение Павла Буре. Россиянин в восьми из десяти последних матчей набирал более одного очка за игру.
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Еще один мощнейший матч Панарина. Выбил ассистентский хет-трик и повторил крутой рекорд Буре
Спорт-Экспрессвчера в 23:15
Панарин повторил достижение Павла Буре, установленное им в 2002 в «Рейнджерс»
Sport24.ruвчера в 23:35
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