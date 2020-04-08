Коронавирус

ВедомостиВедомостиРейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, из 402 мест Boeing 777 заполненными оказались только 61.
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Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

Вести.Ru00:28

В 400-местном Boeing из Нью-Йорка вылетело около 70 пассажиров - жителей Москвы и Подмосковья

Интерфакс06:09

В Шереметьево приземлился рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка

Эхо Москвы08:31

Вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами улетел из США загруженным на 15%

Коммерсантъ03:36

Из Нью-Йорка в Москву отправился самолет с россиянами

РИА Новостивчера в 23:53

Самолет из Москвы с гражданами США приземлился в Нью-Йорке

РЕН ТВвчера в 21:59

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»

ТАССвчера в 23:52
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

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Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения

Президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения в связи с коронавирусом.
Гудвилл.онлайн 09:35
Технологии

О новом виде мошенничества с банковскими картами предупредили россиян

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Ruposters.ru 10:10
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В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
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Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
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Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

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РБК 09:28
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Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
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В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Lenta.ru 07:54
Политика

Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие две-три недели будут определяющими в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
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Общество

Коми включили в число регионов со средним уровнем изоляции

Еще 33 региона попали в группу со средним индексом вирусного суверенитета.
ИА БНК 06:30
Здоровье

Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
ТК Звезда вчера в 23:41
Происшествия

В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы

Порывы ветра достигали 31 м/с, больше всего стихия бушевала в Шербакульском районе, где штормовым ветром была сорвана часть крыши местной больницы.
МонаВиста 09:15
Гаджеты

Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10

Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
3DNews 06 апреля в 14:40
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
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Фото Жанны Фриске на следующий день после родов появилось в Сети

Архивное фото Жанны Фриске сразу на следующий день после родов появился в Сети. Он опубликован на фанатской странице сына певицы Платона.
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Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
МонаВиста 06:47
Происшествия

СК завел два новых уголовных дела на экс-главу курганского главка МЧС

РИА Новости 10:08
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В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
РБК 09:41
Политика

Трамп допустил возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

Власти США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил президент Дональд Трамп в ходе брифинга.
РБК вчера в 20:23
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У 67-летней Елены Степаненко появился ухажер, который моложе ее

ГлобалМСК.ру 04:26
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На исполнение поручений президента хватит денег, заявили в Совфеде

В федеральном бюджете зарезервированы сотни миллиардов рублей, которых хватит на исполнение поручений президента в связи с коронавирусом, заявил РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.
РИА Новости 09:55
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Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
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Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
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Киркоров ждет приглашения от Зеленского выступить на Украине

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Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».
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Курс доллара на открытии торгов вырос до 75,72 рубля

По состоянию на 11:45 курс доллара увеличился на 0,18% — до 75,72 рубля. Курс евро снизился на 0,13% — до 82,17 рубля.
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Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
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