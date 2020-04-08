Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, из 402 мест Boeing 777 заполненными оказались только 61.

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

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