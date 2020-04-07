Коронавирус
КоммерсантъРейс из Хабаровска за застрявшими в Южной Корее россиянами отложили
Рейс авиакомпании «Аврора», который должен забрать из южнокорейского Сеула российских туристов, отложен во второй раз из-за отсутствия разрешения Росавиации. Вылета в Хабаровск в Сеуле ожидает более 170 россиян.
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Самолет из Хабаровска в Сеул за застрявшими там туристами сегодня так и не вылетел
AmurMedia.ru07 апреля в 19:51
Самолёт за «сеульскими сидельцами» из Хабаровска так и не улетел
Хабаровский край сегодня07 апреля в 21:45
Почти на сутки отложили рейс, который доставит в Хабаровск застрявших в Сеуле россиян
Губерния07 апреля в 04:45
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Экономика
Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля
За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
Киберспорт
NAVI одержала волевую победу над OG на ESL Pro League
Общество
У бессимптомно переболевших COVID-19 нашли поражения легких
Общество
Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу
Врач и телеведущая Елена Малышева показала три домашних теста, которые позволят определить способность легких человека "пережить" коронавирус.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Общество
США вышли на второе место по числу жертв коронавируса
Ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, число зараженных в стране достигло 148 220, зарегистрировано 14,7 тыс. летальных исходов, вылечились 48 121.
Общество
В Москве умерли семеро пациентов с коронавирусом
В Москве скончались семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Игры
Переиздание Saints Row: The Third уже получило рейтинг
Общество
Спецрейс Госдепа для вывоза граждан США из РФ вылетел из Москвы
Посольство США в России объявило, что американский специальный чартерный рейс для возвращения граждан на родину покинул Москву.
Здоровье
В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией
В Приморском крае увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Финансы
Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%
В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых
Кино
Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса
Аллену Гарфилду шел 81-ый год жизни. Актер из фильма "Девятые врата" Аллен Гарфилд умер от коронавируса.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Общество
Первичный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы
Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Общество
Самые доходные профессии для работы на удаленке назвали в России
Менеджеры по продажам, по работе с клиентами и телемаркетологи получают очень даже приличные доходы, трудясь удаленно.
Происшествия
Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Космос
Три болида пролетели над Центральной Европой за три часа
В ночь с 1 на 2 апреля над Центральной Европой в течение трех часов пролетели три болида, причем два из них — за один час.
Авто
Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями
Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.