Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРейс из Хабаровска за застрявшими в Южной Корее россиянами отложили

Рейс авиакомпании «Аврора», который должен забрать из южнокорейского Сеула российских туристов, отложен во второй раз из-за отсутствия разрешения Росавиации. Вылета в Хабаровск в Сеуле ожидает более 170 россиян.
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Рейс «Хабаровск - Сеул» снова отменён

АиФ Хабаровсквчера в 21:02

Самолет из Хабаровска в Сеул за застрявшими там туристами сегодня так и не вылетел

AmurMedia.ru07 апреля в 19:51

Вывозной рейс за россиянами из Хабаровска в Сеул вновь отложен

Интерфакс07 апреля в 20:16

Самолёт за «сеульскими сидельцами» из Хабаровска так и не улетел

Хабаровский край сегодня07 апреля в 21:45

Почти на сутки отложили рейс, который доставит в Хабаровск застрявших в Сеуле россиян

Губерния07 апреля в 04:45

Росавиация отменила вывозной рейс для сахалинцев в Сеуле

Сахалин.Инфо07 апреля в 05:45

Часть россиян смогут вылететь из Сеула в Хабаровск

ТАСС07 апреля в 03:25
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Экономика

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
РБК вчера в 05:37
Киберспорт

NAVI одержала волевую победу над OG на ESL Pro League

Чемпионат 06 апреля в 17:00
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 нашли поражения легких

РИА Новости вчера в 10:50
Общество

Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу

Врач и телеведущая Елена Малышева показала три домашних теста, которые позволят определить способность легких человека "пережить" коронавирус.
РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Общество

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса

Ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, число зараженных в стране достигло 148 220, зарегистрировано 14,7 тыс. летальных исходов, вылечились 48 121.
Известия 00:42
Общество

В Москве умерли семеро пациентов с коронавирусом

В Москве скончались семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости вчера в 14:40
Игры

Переиздание Saints Row: The Third уже получило рейтинг

Vevby.ru 06 апреля в 11:12
Общество

Спецрейс Госдепа для вывоза граждан США из РФ вылетел из Москвы

Посольство США в России объявило, что американский специальный чартерный рейс для возвращения граждан на родину покинул Москву.
Коммерсантъ 00:10
Здоровье

В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией

В Приморском крае увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 00:35
Финансы

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Гудков довел до слез Собчак на ее YouTube-шоу

Толк 00:59
Общество

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
РИА Новости вчера в 16:21
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera вчера в 04:05
Происшествия

Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых

Вести.Ru вчера в 21:57
Кино

Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса

Аллену Гарфилду шел 81-ый год жизни. Актер из фильма "Девятые врата" Аллен Гарфилд умер от коронавируса.
Piter.tv 00:54
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 07 апреля в 06:02
Общество

Первичный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы.
ТАСС 00:05
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт вчера в 17:59
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости вчера в 10:08
Общество

Самые доходные профессии для работы на удаленке назвали в России

Менеджеры по продажам, по работе с клиентами и телемаркетологи получают очень даже приличные доходы, трудясь удаленно.
Телеканал 360° 00:46
Происшествия

Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Известия 01:05
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Космос

Три болида пролетели над Центральной Европой за три часа

В ночь с 1 на 2 апреля над Центральной Европой в течение трех часов пролетели три болида, причем два из них — за один час.
N+1 вчера в 09:25
Авто

Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями

Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.
Тарантас Ньюс 07 апреля в 10:46
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК вчера в 13:56
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