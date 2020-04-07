Рейс авиакомпании «Аврора», который должен забрать из южнокорейского Сеула российских туристов, отложен во второй раз из-за отсутствия разрешения Росавиации. Вылета в Хабаровск в Сеуле ожидает более 170 россиян.

Рейс из Хабаровска за застрявшими в Южной Корее россиянами отложили

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Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

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