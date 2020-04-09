Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта Владивостока. В настоящее время информации о новой дате рейса нет, заявил представитель воздушной гавани.

Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен

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