Общество

Вести.RuВести.RuРейс из Сеула в Хабаровск для россиян перенесен на пятницу

Рейс авиакомпании "Аврора" из Сеула в Хабаровск, которым должны вернуться домой более 170 россиян, перенесен на пятницу, об этом сообщают краевые власти. Всем, кто хочет попасть на борт, необходимо закончить регистрацию через портал госуслуг.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Не по правилам: что мешает вернуться домой застрявшим в Сеуле россиянам?

AmurMedia.ru01:47

Рейс «Хабаровск - Сеул» снова отменён

АиФ Хабаровсквчера в 21:02

Самолет за застрявшими в Сеуле дальневосточниками вылетит в пятницу

Российская газетавчера в 23:29

Рейс из Сеула в Хабаровск для россиян перенесен на пятницу

Вести.Ruвчера в 23:10

Самолет вылетит 10 апреля в Сеул за жителями дальневосточных регионов

ТАССвчера в 22:02

Дальневосточников из аэропорта Сеула обещают забрать 10 апреля

REGNUM01:44

Медвежья услуга: К чему привела инициатива губернатора Хабаровского края

Transsibinfoвчера в 19:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Авто

Объявлен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

CarsWeek.ru 00:24
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Общество

Владимир Путин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса

О поддержке малого и среднего бизнеса накануне говорил президент Владимир Путин.
Вести Кузбасс 02:15
Технологии

Подписка Google Stadia Pro стала временно бесплатной

Google сделала подписку Stadia Pro бесплатной на два месяца. Об этом компания сообщила в блоге на официальном сайте.
CyberSport.ru вчера в 23:41
Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Общество

Осипов: Число заболевших коронавирусом в Забайкалье может удвоиться

Может быть, что сегодня количество заболевших коронавирусом на территории края удвоится.
Московский Комсомолец Чита 00:28
Экономика

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Газета.Ru вчера в 15:11
Здоровье

Лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог

Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брэндон Браун со страниц издания MedicalXpress ответил на самые популярные вопросы пациентов о коронавирусе.
Live24 вчера в 08:24
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно хранить крупу

Аргументы и Факты 02:16
Здоровье

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 02:19
Игры

SteamDB: Gears 5 станет на неделю временно бесплатной

3DNews 06 апреля в 01:43
Общество

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса

Ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, число зараженных в стране достигло 148 220, зарегистрировано 14,7 тыс. летальных исходов, вылечились 48 121.
Известия 00:42
Шоу-бизнес

Певец Николаев сообщил, что переболел пневмонией

Певец Игорь Николаев сообщил, что выздоровел после перенесенной пневмонии и поблагодарил коллектив врачей больницы в Коммунарке за их работу.
РИА Новости 02:27
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

В «Рив Гош» до открытия магазинов отказались платить поставщикам

Знаменитая сеть магазинов предупредила своих поставщиков, что из-за повсеместного закрытия магазинов она пока не может оплатить поставленные товары О таких мерах, принятых в сети «Рив Гош» сообщает информагентство «Интерфакс».
КМВ Новости 00:33
Общество

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
РИА Новости вчера в 16:21
Происшествия

В Нижнем Тагиле врачи подтвердили первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Нижнем Тагиле, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Вечерние Ведомости вчера в 11:32
Игры

Релиз дополнения Greymoor для TES Online отложили из-за коронавируса

В состав дополнения Greymoor войдут локация Западный Скайрим, новые сюжетные миссии, а также события и испытания.
CyberSport.ru 01:12
Общество

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:57
Экономика

В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики

Аудитор Счётной палаты Данил Шилков считает, что государство должно оказать адресную помощь всем отраслям экономики России в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:58
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

RT на русском 07 апреля в 01:57
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Происшествия

Пять новых больных коронавирусом выявили в Новосибирске

В Новосибирской области выявили еще пять заболевших коронавирусной инфекцией.
АиФ Новосибирск 00:27
Происшествия

На Байкале медведь загнал туриста на дерево

REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети

В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.
Известия вчера в 11:10
Общество

Путин назвал размер пособия по безработице с апреля по июнь

В России всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, будут выплачивать пособие по безработице с апреля по июнь в размере МРОТ.
РБК вчера в 09:13
Игры

CD Projekt RED намерена выпустить Cyberpunk 2077 в срок

Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский в ходе финансового отчёта прокомментировал ситуацию касательно разработки ролевой игры Cyberpunk 2077.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное