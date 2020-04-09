Рейс авиакомпании "Аврора" из Сеула в Хабаровск, которым должны вернуться домой более 170 россиян, перенесен на пятницу, об этом сообщают краевые власти. Всем, кто хочет попасть на борт, необходимо закончить регистрацию через портал госуслуг.

Рейс из Сеула в Хабаровск для россиян перенесен на пятницу

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