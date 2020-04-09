Общество
Вести.RuРейс из Сеула в Хабаровск для россиян перенесен на пятницу
Рейс авиакомпании "Аврора" из Сеула в Хабаровск, которым должны вернуться домой более 170 россиян, перенесен на пятницу, об этом сообщают краевые власти. Всем, кто хочет попасть на борт, необходимо закончить регистрацию через портал госуслуг.
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Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Авто
Объявлен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Общество
Владимир Путин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса
О поддержке малого и среднего бизнеса накануне говорил президент Владимир Путин.
Технологии
Подписка Google Stadia Pro стала временно бесплатной
Google сделала подписку Stadia Pro бесплатной на два месяца. Об этом компания сообщила в блоге на официальном сайте.
Общество
У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус
Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Общество
Осипов: Число заболевших коронавирусом в Забайкалье может удвоиться
Может быть, что сегодня количество заболевших коронавирусом на территории края удвоится.
Экономика
Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Здоровье
Лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог
Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брэндон Браун со страниц издания MedicalXpress ответил на самые популярные вопросы пациентов о коронавирусе.
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить крупу
Здоровье
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Игры
SteamDB: Gears 5 станет на неделю временно бесплатной
Общество
США вышли на второе место по числу жертв коронавируса
Ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, число зараженных в стране достигло 148 220, зарегистрировано 14,7 тыс. летальных исходов, вылечились 48 121.
Шоу-бизнес
Певец Николаев сообщил, что переболел пневмонией
Певец Игорь Николаев сообщил, что выздоровел после перенесенной пневмонии и поблагодарил коллектив врачей больницы в Коммунарке за их работу.
Армия и оружие
В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии
"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
Общество
В «Рив Гош» до открытия магазинов отказались платить поставщикам
Знаменитая сеть магазинов предупредила своих поставщиков, что из-за повсеместного закрытия магазинов она пока не может оплатить поставленные товары О таких мерах, принятых в сети «Рив Гош» сообщает информагентство «Интерфакс».
Общество
В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
Происшествия
В Нижнем Тагиле врачи подтвердили первый случай коронавируса
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Нижнем Тагиле, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Игры
Релиз дополнения Greymoor для TES Online отложили из-за коронавируса
В состав дополнения Greymoor войдут локация Западный Скайрим, новые сюжетные миссии, а также события и испытания.
Общество
Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой
Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса.
Экономика
В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики
Аудитор Счётной палаты Данил Шилков считает, что государство должно оказать адресную помощь всем отраслям экономики России в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Происшествия
Пять новых больных коронавирусом выявили в Новосибирске
В Новосибирской области выявили еще пять заболевших коронавирусной инфекцией.
Происшествия
На Байкале медведь загнал туриста на дерево
Происшествия
В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети
В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.
Общество
Путин назвал размер пособия по безработице с апреля по июнь
В России всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, будут выплачивать пособие по безработице с апреля по июнь в размере МРОТ.
Игры
CD Projekt RED намерена выпустить Cyberpunk 2077 в срок
Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский в ходе финансового отчёта прокомментировал ситуацию касательно разработки ролевой игры Cyberpunk 2077.