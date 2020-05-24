Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву и Уфу.

Вывозной рейс с россиянами из США вылетел в Россию

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