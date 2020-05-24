Общество
RT на русскомВывозной рейс с россиянами из США вылетел в Россию
Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву и Уфу.
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Вывозной рейс из США в Уфу готовится к вылету в аэропорту Нью-Йорка
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
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Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
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Сводка на 11:00: — Еще у двенадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение.
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По данным федерального оперативного штаба, в России подтверждено более 335 тысяч случаев заражения, из них свыше 9400 выявили за последние сутки.
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Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
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Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
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В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
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РИА Новости вчера в 20:00