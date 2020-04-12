Самолет авиакомпании «Аврора» вылетел из Хабаровска в Сеул, чтобы забрать застрявших в Южной Корее российских туристов. Рейс из Сеула запланирован на 19.45 (12.45 мск). Из южнокорейской столицы заберут более 120 россиян, которые живут в Москве, Калининграде, Челябинске и на Дальнем Востоке.

Из Хабаровска в Сеул вылетел самолет за россиянами

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